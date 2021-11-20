吃鍋不用等，這些名店湯底跟食材直接在家吃起來！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「鍋物料理包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大連鎖火鍋湯底品牌以及熱門鍋物食材的網路聲量排行。

隨著時序入秋、天氣轉涼，愛吃鍋的民眾無不蠢蠢欲動想大啖一鍋暖呼呼的鍋物。然而，儘管現階段疫情已漸穩定，但因外出用餐仍難免有群聚的風險，因此除了到火鍋店大快朵頤之外，也有不少人會改以「在家煮鍋」，先於零售通路購入知名火鍋的湯底，再搭配上自己愛吃的食材，在家也能吃得安心健康又美味。

零售通路搶「湯底商機」，鍋物少不了「麻辣」

市售火鍋湯底的料理包品牌眾多，而近期有許多知名連鎖業者搶推聯名湯底，讓民眾可在各大零售通路購入喜愛的鍋物湯底，也有超商推出火鍋季要搶「冒煙市場」，因此民眾想吃鍋不用再大排長龍，在超商即可輕鬆購入「石二鍋」、「海底撈」等連鎖火鍋店的美味湯底，讓許多網友大讚「真的太方便，隨時都買得到湯底」。另外，「石二鍋」更與人氣漫畫角色「貓貓蟲咖波」聯名推出限量包裝，讓品牌網路聲量成功掀起一波高峰，而石二鍋的爆香石頭鍋在網紅「六一遛阿寬」開箱大讚「還原度超高」之後，也受到網友關注，不少人表示「之前全聯有賣過石二鍋，真的超級好吃」等。

連鎖火鍋料理包品牌TOP 7網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而綜觀網友熱議的品牌湯底中，可發現「麻辣」口味的湯底最獲網友關注，如「青花驕」、「小麻牛」等火鍋店皆以其「麻辣湯底」受到討論，日前有網友開箱分享自己購入的青花驕麻辣湯底「有麻辣豆腐、豆皮，還有貢丸」，認為內容物很豐富，也有人表示「雖然真的好吃，但份量比較少，多買一些配料來加比較剛好」等，看得出網友對於料理包的份量與內容物也相當精打細算。

火鍋配「麵」最對味？網友熱議鍋物食材出爐

接著，我們觀察網友熱論的火鍋食材，首先，在「肉類」方面，以「海鮮」及「牛肉」討論最高，「海鮮派」網友表示「吃肉超容易膩」、「海鮮煮起來，（湯）才不會都是渣渣」，但「牛肉派」網友則認為「吃肉就是要吃牛肉啊」、「我真的除了牛肉以外其他都不點」等，各有喜好立場。

熱議鍋物食材網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在「主食」方面，網友對麵食類的喜好關注，如「烏龍麵」、「泡麵（王子麵）」，更勝「白飯」，就有民眾表示「有時候真的是為了烏龍麵去吃火鍋」、「烏龍麵再加蛋真的最讚」；另外在「蔬菜」類，「芋頭」、「南瓜」等較易煮得軟爛的蔬菜也受到熱議，如有網友表示「（芋頭）一定要煮到爛爛的，才好吃」，但也有另一派民眾認為「芋頭會毀了整鍋湯！絕對不能放！」、「火鍋裡放芋頭比火鍋裡放三色豆還沒人性」等。

想吃鍋又不想大排長龍，不妨趁著火鍋季的活動，到各大零售通路看看，或上網撿撿便宜，買個網友熱議的鍋物湯底來試試，在家輕鬆吃火鍋！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》