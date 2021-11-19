兒童權利公約二次國家報告 兒少表意權抬頭

兒少表意權意識抬頭，年僅16歲的林雅欣，是衛福部事故傷害防制小組正式委員一員，懷著社會參與熱忱及期盼改變，參與各部會防治會議、校園霸凌及勞工議題，讓更多不完整政策能加速改善。

來自嘉義的林雅欣表示，本身對社會議題很感興趣，希望為兒少發聲，因緣際會得知縣市政府選拔兒少委員，一路「過關斬將」獲選為委員。她表示，兒少委員參與提案機制完善，包括意見被採納、會列案處理，政府也會作出回應，但初步回應可能不詳細，需要再有更多回應。

各界關心兒少霸凌議題，林雅欣說，有觀察周圍同學遇到此情況，學生每年4月及9月會各填寫一次「校園生活問卷」，調查是否有受到霸凌對待，問卷有變得更完善，但執行面有待改進，像調查問卷如果是「由後往前」收，同學憂心問卷內容被其他同學看見，恐導致填寫時有所顧慮。

林雅欣指出，另外青少年吸電子煙問題，身邊也有不少同學是「使用者」，目前台灣並無合法管道取得，多半是透過網路平台等不合法方式購買，因此也特別兒少代表身份，呼籲同學不宜接觸。

衛福部今舉辦《聯合國兒童權利公約》（CRC）第二次國家報告發布記者會，由行政院兒少福利與權益推動小組召集人林萬億擔任發布人，並由該小組執行秘書、衛福部政務次長李麗芬說明，近5年落實《CRC》的具體措施及精進方向，預計2022年舉辦國際審查會議，朝保障兒童人權方向努力。

李麗芬表示，遵循兒童公約精神，國內兒少表意權提升，從地方政府到中央單位皆有兒少代表，包括行政院兒權小組22人，衛福部兒權小組21人，衛福部事故傷害防制小組17人、教育部國教署青少年諮詢會14人、高中以下學校課程審議會24人及全國高中課程發展委員會、高中校務會議等，兒少多元參與公共事務，並享有與成人委員相同權力。

李麗芬表示，兒少委員相當認真、提案品質好，兒少委員提案不一定得用制式化方式，可以加入創意來做提案。此外，兒少委員也會深入兒少族群，了解孩子們真正關心的議題，讓政府也能知道兒少心聲。

李麗芬說，近期熱烈討論的電子煙，國健署先前要做電子煙防治宣導招標時，也特別邀請兒少代表出席提供意見，期盼能增加兒少注意，包括兒少常用的社群平台等，或是由兒少委員協助宣導。此外心理及口腔健康司也規畫，下一屆自殺防治希望聘兒少委員任正式委員，共同防範青少年輕生問題。