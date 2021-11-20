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衛生紙易破易起屑？網友大推這牌好用必買

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
衛生紙易破易起屑？網友大推這牌好用必買。 圖片來源/unsplash
衛生紙易破易起屑？網友大推這牌好用必買。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「衛生紙」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的衛生紙八大品牌網路聲量排行，以及衛生紙五大選購因素。

衛生紙是生活中不可或缺的必需品之一，無論是擤鼻涕、擦手還是清潔，皆與生活息息相關，而近期業者不斷推陳出新，因此不同款衛生紙會有的質感及特性也有所不一，而究竟網友都在討論哪些牌子？衛生紙又該如何挑選呢？

「Kirkland」衛生紙成好市多必買物 「倍潔雅」敏感肌也能使用

市面上衛生紙品牌眾多，其中美式賣場「Costco好市多」的自有品牌「Kirkland」（科克蘭）所推出的衛生紙，因多層又厚而備受民眾討論，也是許多網友到好市多採購時必買的商品，更被譽為好市多神物之一，不少民眾就大讚「好市多的用過回不去」、「Costco衛生紙比較厚，有養寵物的感覺有差」等，廣受好評。

衛生紙8大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
衛生紙8大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，知名品牌「舒潔」也受到許多民眾關注，其中，「頂級三層舒適竹炭萃取衛生紙」就廣受好評，不少網友表示「我家廁所也都用舒潔這款」、「舒潔的這款不錯用，不容易破而且用起來很舒服」。

另外，主打嬰兒也能安心擦拭的「倍潔雅」也榜上有名，其推出的「無漂白衛生紙」，因不刺激肌膚，深受不少家長喜愛，有網友就表示「我家孩子容易皮膚紅腫，後來改用這款真的有好一些耶」、「較敏感肌膚很推這款」。

「促銷價」為選購關鍵，環保必備「FSC」認證標章

接著，觀察民眾在挑選衛生紙時在意的因素有哪些，可發現網友對於「價格」的討論最為熱烈，除了要求CP值要高外，日前有一篇討論「衛生紙都選哪牌？」的貼文，引來許多網友表示「看當時促銷，哪個最便宜就買那個」，另外，有不少民眾也會以一抽多少錢換算來找到價格最划算的衛生紙。

衛生紙5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
衛生紙5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而近期有許多衛生紙品牌主打「環保」的理念，因此致力於獲得「FSC」的認證標章，此標章表示該產品的材料是來自於被認可的「良好管理森林」，就有網友就表示自己會特別選用有FSC認證的衛生紙。除此之外，市面上也出現了許多「再生紙」製造的衛生紙，有民眾就表示「家裡女兒一直鼓勵我們改用環保衛生紙，用了也覺得不錯」，但也有網友認為有認證或是再生紙都不等於完全環保，並表示「其實並沒有真的環保，減少使用衛生紙或紙巾，盡量用手帕、毛巾替代，還比較實際」。

在琳瑯滿目的衛生紙品牌中，無論是選擇價錢最便宜的、厚度最厚的，抑或是具環保意識的產品，選出你用得最習慣的觸感，挑出最符合自己需求的衛生紙吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3Czhj1b

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

衛生紙 品牌

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