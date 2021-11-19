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接種疫苗不敢捐血 醫師：一週後無不適可捐

中央社 / 花蓮縣19日電

秋冬醫療用血需求大，天氣轉冷民眾捐血意願不高，花蓮捐血站長蔡惠如今天說，有民眾接種COVID-19疫苗後不敢捐血；醫師建議，接種疫苗一週後只要沒有明顯不適就可捐血。

蔡惠如今天接受媒體採訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾捐血意願雖略為提升，但因冬天溫差大，捐血狀況沒有好轉，花蓮血庫A型及O型血液只有3天庫存量，其餘血型也不足5天。

蔡惠如說，秋冬季節醫療用血增多，胃出血、心臟病患者增多，以花蓮慈濟醫院為例，這幾天至少就有2台開心臟手術，需要大量用血。

蔡惠如也說，有發現民眾憂心COVID-19疫苗接種後副作用不敢捐血，她也呼籲，只要接種疫苗後沒有明顯副作用、不舒服，就可以前往捐血，不過捐血前要主動告知近期剛接種過疫苗，供人員評估。

花蓮門諾醫院急診主任鄧學儒接受中央社記者採訪指出，冬天腸胃道出血的病人增多，需要用血機會增加，推測冬天捐血量不及使用量，容易造成缺血狀況。

對於民眾接種COVID-19疫苗後要多久能捐血，鄧學儒說，接種疫苗後容易有身體不適等副作用，建議打完疫苗一週後，身體無明顯不適就可捐血。

警廣花蓮分台今天結合民間企業、社團舉辦捐血活動，花蓮市區每個週末都有捐血活動，民眾有捐血意願，花蓮捐血站每天上午8時30分至下午5時開放捐血。

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