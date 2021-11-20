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KTV終於能免罩唱歌！你最懷念什麼KTV美食？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
KTV終於能免罩唱歌！你最懷念什麼KTV美食？ 圖片來源/unsplash
KTV終於能免罩唱歌！你最懷念什麼KTV美食？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近六個月內「連鎖KTV」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大人氣連鎖KTV以及KTV人氣美食網路聲量排行。

隨著台灣疫情逐漸穩定，中央疫情指揮中心日前宣布，開放KTV內免戴口罩，讓民眾除了可以脫下口罩大聲歡唱，也能在包廂內盡情享用美食，消息一出也迅速引發網友熱論，許多人都表示迫不及待要到KTV一展歌喉！

「錢櫃」高品質包廂、食物狂吸客人 學生族最愛「好樂迪」

觀察網友熱議的人氣連鎖KTV，其中以「錢櫃」討論最為熱烈，錢櫃除了是台灣老字號的連鎖KTV外，包廂品質以及美味的食物也是吸引顧客的關鍵，像是日前有網友詢問「大家唱歌都去哪間？」，其中許多網友皆表示「去錢櫃啊，包廂超讚」、「錢櫃，食物才是本體了」，引發熱論。

Top5人氣連鎖KTV網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
Top5人氣連鎖KTV網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，學生族群最愛的「好樂迪」則是時常祭出學生優惠，吸引大學生夜唱消費，像是日前有民眾發文詢問「大學生去哪間夜唱最划算？」，其中大批網友都推薦「好樂迪啊，算人頭很便宜欸」、「（好樂迪）找當月壽星去會折更多！超划算」；除此之外，號稱年輕人最愛去的「星聚點」，則是因價格實惠，成為許多小資上班族聚會聯絡感情的好選擇，像是日前就有網友提問「同事聚餐都只揪星聚點，有掛嗎？」，引起民眾熱烈回應，表示「便宜啊」、「上次跟朋友去玩發現超便宜」。

銅板價牛肉麵超級划算 KTV水餃竟完勝專賣店？

接著，我們觀察 KTV 人氣討論美食，當中以「牛肉麵」聲量最高，日前有網友分享「25元的牛肉麵是鬼吧…」，表示自己在KTV點的半筋半肉牛肉麵只要25元，但內容物卻完全不馬虎，調味合適、牛肉肉質又軟嫩，讓許多民眾看得口水直流，並留言表示「也太划算，25元比很多泡麵都便宜」、「可以外帶嗎？」。

KTV人氣美食網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
KTV人氣美食網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外「水餃」，也是許多人到KTV必點的美食之一，在前陣子因疫情關係， KTV暫停供應食物時，就有網友發文表示「好想念錢櫃的水餃，什麼時候包廂才能吃東西」，讓許多人心有戚戚焉地回文大嘆「對！真的好想吃」、「錢櫃水餃真的完勝外面（水餃）專賣店…」，但也有民眾認為「最好吃的水餃是星聚點吧？」，意外引發網友論戰，紛紛推薦心目中第一的「KTV水餃」。

隨著疫情逐漸趨緩，民眾不妨可相約三五好友到KTV歡唱，但在歡唱同時，還是需遵守政府相關規定，保護自己，也保護他人！

觀看原文→ https://bit.ly/3DtbIe2

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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