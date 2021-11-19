嘉義16歲小女俠當委員 勇闖衛福部替兒少發聲

台灣兒童表意權抬頭，今年16歲來自嘉義的林雅欣憑著路見不平拔刀相助的女俠性格，過五關斬六將成為中央兒少代表，現在是衛福部事故傷害防制小組正式委員，致力替兒少發聲。

衛生福利部今天上午舉辦「聯合國兒童權利公約」（CRC）第2次國家報告發布記者會，由行政院兒少福利與權益推動小組召集人、政務委員林萬億擔任發布人。林萬億在致詞中提到，「兒童表意權」是提升台灣兒童權利不可少的關鍵，近年中央及地方各部門致力改革，尊重兒童意見，落實兒少最佳利益。

身為中央兒少代表一員的林雅欣接受媒體聯訪時，現場的大人很難不被她的流利口條和落落大方吸引。她笑著說，助她投身兒少代表的推力，其實大多是一般人視為「日常」的不公平，讓她與生俱來的那一股路見不平拔刀相助的「俠女」性格蠢蠢欲動。

她親眼看到學生意見問卷採取「由後往前傳」的回收方法，多麼不尊重個人隱私，導致同學因害怕心聲被他人發現，即使心有不滿也不敢表達；她更看不慣因為沒有正式法規管制，身邊將吸食電子菸做為一種流行風潮的同學愈來愈多。

林雅欣說，因緣際會下得知嘉義正招集18歲以下的「地方兒少代表」進入政府相關小組參與提案研議，她在通過層層面試與資格審核，終於正式加入行列，為兒少發聲，甚至更幸運地成為僅提供各縣市3個名額的「中央兒少代表」，成為衛福部事故傷害防制小組正式委員。

在擔任兒少代表期間，讓林雅欣最印象深刻的是政府對於身為兒少的他們提案的反校園霸凌，申訴管道終於逐年改善，但她仍建議，雖然中央及地方政府對於兒少代表的提案都會積極採納及回應，但內容稍嫌不夠詳細，盼望未來可更積極回應，讓相關議題改革加速。

衛福部次長李麗芬在記者會中說明近5年來逐步落實CRC具體措施及方向，其中兒少多元參與公共事務，林雅欣並不是台灣唯一的兒少代表，目前行政院兒權小組有22人、衛福部兒權小組21人、衛福部事故傷害防制小組17人、教育部國教署青少年諮詢會14人、高中以下學校課程審議會24人。

李麗芬會後接受媒體聯訪時提到，中央兒少代表都是正式委員，具有提案權且會將其納入考量、討論。難免有部分成人會認為讓小孩提案像「扮家家酒」，但李麗芬分享，她曾多次參與有兒少代表出席的會議，「他們真的比成人委員更認真」，充分與其他兒少討論，將最真實的聲音帶入會議。