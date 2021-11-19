分裝誤事！ 分裝甲醇誤以為一般酒精 30歲男誤食險致命

國內疫情趨穩，但指揮中心不斷倡議「防疫新生活」步驟不能省，清潔消毒仍要持續。但自去年疫情爆發至今，發生多起漂白水、次氯酸水、酒精誤食的案例。北榮今明兩天舉辦國際中毒防治研究發展研討會，北榮臨床毒物與職業醫學科兼任主治醫師楊振昌於研討會分享，這類誤食案件都與「分裝」有關，近期才又發生一起，工人分裝甲苯於寶特瓶中，誤以為是水，誤食導致險些致命的案例。

楊振昌表示，疫情之下，家戶必備消毒產品，民眾常常會大量採購，但家中空間不足時，改用分裝，分散擺設。他強調，分裝行為非常危險。去年發生多起次氯酸水、漂白水、酒精誤食事件。今年也有零星案例。

今年初，一名30多歲的男子，誤把分裝在寶特瓶中的甲醇當作乙醇，看見乙醇以為是一般的酒精，想嚐試喝看看，沒想到喝到的竟是甲醇。引發甲醇中毒，送至北榮處置，需洗腎並加上解毒劑，才逐步改善。楊振昌表示，甲醇誤以為是乙醇的案例，不只在台灣發生，伊朗、印度等國家也有相關的個案報告。

除了誤食中毒事件以外。北榮急診部住院醫師洪昌宏分享腐蝕性物質引發心肌梗塞案例。今年年中，收治一名20歲的男性，他大量喝下鹽酸，送到急診時，意識清醒，但無法發出聲音，而且非常喘。檢查後發現他的呼吸道以及食道嚴重受損，且發生酸中毒，明顯接觸腐蝕性的酸性物質。

案例送到急診後，立即照了心電圖，並未發現有異狀，第二個小時再照一次心電圖發現出現嚴重急性心肌梗塞，洪昌宏表示，從臨床經驗判斷，20多歲的年輕人不太可能發生急性心肌梗塞，推測是酸性物質誘發心肌梗塞。後續找尋各地文獻，發現國內外約有4例案例，因為接受腐蝕性酸性物質後出現急性心肌梗塞，其中有2例，執行心導管手術，只是最後都回天乏術。

洪昌宏表示，從文獻報告與自己收治的這名案例分析，應該是腐蝕性的酸性物質，從食道直接滲漏到心臟，導致心臟肌肉直接受損，引發急性心肌梗塞，因此解決血管組塞的心導管手術可能就沒有必要性。該個案報告也在今年9月刊登於國際期刊臨床毒物學（Clinical Toxicology）中。