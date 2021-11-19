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中老年人嚴重攝護腺肥大日增 醫建議採經尿道剜除手術

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中老年人嚴重攝護腺肥大日增，醫建議採經尿道剜除手術。記者周宗禎／攝影
中老年人嚴重攝護腺肥大日增，醫建議採經尿道剜除手術。記者周宗禎／攝影

攝護腺肥大是中老年男性常見問題，治療一般先以藥物，但若出現反覆急性尿滯留、多次血尿、反覆泌尿道感染、阻塞性腎功能不良、膀胱結石或藥物治療效果不理想，醫師大都建議病人接受手術治療。

奇美醫學中心今天舉辦院內衛教宣導會，泌尿外科主治醫師李高漢舉出實際案例：台南60歲男子長期解尿不順，服藥療效不佳，一直忍到反覆急性尿滯留掛急診，檢查出攝護腺重度肥大，經尿道攝護腺剜除手術取出超過100公克組織，生活品質才得到改善。

李高漢表示，這名病患雖長期使用藥物治療解尿不順問題，但排尿症狀日漸惡化，甚至反覆急性尿滯留到急診放置尿管，經超音波檢查顯示攝護腺重度肥大，體積達169立方公分，約為正常大小的7至8倍。

傳統標準手術是經尿道攝護腺刮除手術(TURP)，安全性高且健保給付，手術將攝護腺組織一塊一塊刮除，然後將組織抽吸出來；短期併發症包括血尿、急迫性尿失禁、尿路感染等；長期併發症則包括尿道狹窄、逆行性射精、尿失禁等，但發生機率不高。

李高漢指出，因病患先前有中風病史且長期服用抗凝血藥，建議病人使用經尿道攝護腺雷射剜除手術來減少術中出血風險，取下的攝護腺組織多達100公克，手術後追蹤最大尿流速達每秒35毫升，病人生活品質大幅改善。

李高漢說，台灣泌尿科醫學會建議輕度至中度攝護腺肥大病人採用傳統經尿道攝護腺刮除手術；攝護腺體積超過80立方公分重度攝護腺肥大病人，因傳統手術時間會拉長，建議使用經尿道攝護腺剜除手術。

李高漢說，經尿道攝護腺剜除手術像剝柳丁一樣，把攝護組織完整剝離下來，只剩下外層被膜，病人可選擇雙極電燒或電射手術進行，與傳統的刮除手術相較，術中出血機率及術後復發率都比較低。

這樣的手術方式不用擔心復發肥大，也有完整手術標本供檢驗排除攝護腺癌，不過採用綠光雷射汽化手術僅將攝護腺組織汽化無標本，無法檢驗攝護腺癌，若病人有慢性腦中風或心血管疾病服用抗凝血藥物，則建議雷射經尿道攝護腺剜除手術，較能預防出血及減少出血相關併發症，不過必須自費。

他說，攝護腺肥大通常年紀愈大症狀愈明顯，重度攝護腺肥大常嚴重影響生活及睡眠品質，建議民眾有排尿異常、明顯餘尿感、尿流很慢時，應及早就醫檢查。

攝護腺肥大造成尿道嚴重狹窄，手術後恢復暢通。圖／李高漢醫師提供
攝護腺肥大造成尿道嚴重狹窄，手術後恢復暢通。圖／李高漢醫師提供
中老年人嚴重攝護腺肥大日增，醫建議採經尿道剜除手術。記者周宗禎／攝影
中老年人嚴重攝護腺肥大日增，醫建議採經尿道剜除手術。記者周宗禎／攝影
攝護腺肥大造成尿道嚴重狹窄。圖／李高漢醫師提供
攝護腺肥大造成尿道嚴重狹窄。圖／李高漢醫師提供

手術 腦中風 攝護腺癌

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