韌性農業研發！ 陳吉仲：現在不做 未來菜價波動是常態

因應氣候變遷，農委會投入氣候變遷調適策略研究，設定氣溫上升1.5℃、農業可用水資源減少10%、災變天候增加等3大核心情境，研擬農林漁畜產業調適策略。農委會主委陳吉仲說，如果跟民眾說2040年溫度上升1.5℃，民眾可能沒就覺，但如果攸關農產市場價格波動，民眾就很有感，像近來青蔥價格飆漲，就是受今年8月暴雨的影響，因此投入「韌性農業」研發，有其迫切性與重要性。

農委會指出，今年8月聯合國跨政府氣候變遷委員會(IPCC)發表第6次評估報告，明確提出未來全球面臨暖化與水資源循環變異，屆時對農業生產環境將有明顯影響。

農委會表示，氣候變遷是長期研究議題，農委會所屬的農、林、漁、畜研發單位早已啟動不同階段的因應研究與技術推廣，109年起進一步推動「因應氣候變遷之韌性農業體系研究」，整合農林漁畜科技研發能量，投入農業調適技術的開發。

農業試驗所所長林學詩說，韌性農業是讓農作物在面對激烈氣候變化時能即時反映、生存下來，並維持產量跟品質，以水稻為例，目前已建立篩選平台，模擬未來高溫情境，篩選出耐熱、耐旱、耐逆境的4個水稻品種，預計5年後逐步推廣給農，另還包括雜糧、蔬果，都會透過篩選出種源，再提供給育種人員研究。

林學詩指出，本次發表成果，是運用氣象預測圖資，透過科學方法模擬氣候變遷對農業生產的衝擊情境，並分析2030、2040及2050年對產業的影響，提出調適目標。另一方面，也以氣溫上升1.5℃、農業可用水資源減少10%、災變天候增加等3大核心情境，針對水稻、茶樹及敏感性果樹、蔬菜品項等重要農糧作物進行調適模擬。

農業以外，林業是針對防風林於強風危害下，開發監測技術提供調適管理資訊；水產部分則是優先建立養殖業面對強降雨的調適作為；畜產則以強化改善畜禽環境，減少乳牛、肉牛及鵝等動物熱緊迫問題等。

陳吉仲表示，隨著氣溫上升，高溫天數、豪雨或乾旱機率大增，氣候條件的改變，將嚴重影響農業部門生產供應量的改變，進一步衝擊消費者最關心的農產品價格。猶如民眾最近抱怨青蔥價格貴，其實就是8月豪雨影響的結果，因此如果不積極做氣候變遷調適，未來青蔥價格變動恐成常態，台灣農產品市場的價格波動，就會像中國、日本等其他國家一樣波動非常大。

他說，韌性農業研發經費是1.4億，氣候變遷調適策略經費則是4億元，農委會預計爭取加倍預算，同時確保農產庫存、貿易與糧食安全等，全面推動，「現在不做，2040年絕對來不及。」