Meet Taipei創新創業嘉年華 桃園新創秀科技研發成果

2021Meet Taipei18至20日在台北市南港展覽館登場，主題「Startups for Tomorrow」。桃園市政府青年事務局、中原大學領軍19組新創團隊，在現場設置「創業在桃園主題館」，展現創新創業成果，還安排民眾體驗不同的活動主題。

青年局表示，2021Meet Taipei是亞洲最大創新創業嘉年華，桃園館參展團隊在各領域有優異的成績及獲獎，像來自新明基地的「台灣延展」智慧型國際房地產數位化投資服務軟體，將產品服務外銷至美國市場，開拓桃園數位產業新的外銷通路；來自中原大學育成中心的「智穎智能」以創新思維，打造出世界領先的雲端射出成型解決方案，今年獲科技部創新創業激勵計畫獎肯定。

來自青創指揮部的「捷德運動」透過智慧零售及智慧觀光，推出旅GO旅遊平台，今年獲得桃園地方型SBIR計畫補助，及經濟部工業局創業歸故里創業競賽決賽資格，其他如科技教育、智慧零售及無人機系統等多家新興科技新創企業都參展。

現場還安排創業主題講座，邀請生鮮電商指標之一「直接跟農夫買」平台創辦人分享創業心路歷程，另邀請9個月達30萬下載量的語音社交APP共同創辦人黃建翰，分享社群媒體經營策略，明天將邀請女力創業家代表丫頭詹子晴，分享在疫情中逆勢經營策略。