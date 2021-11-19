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Meet Taipei創新創業嘉年華 桃園新創秀科技研發成果

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
2021 Meet Taipei創新創業嘉年華，桃園19支隊伍表現新創科技實力。圖／桃園市青年事務局提供
2021 Meet Taipei創新創業嘉年華，桃園19支隊伍表現新創科技實力。圖／桃園市青年事務局提供

2021Meet Taipei18至20日在台北市南港展覽館登場，主題「Startups for Tomorrow」。桃園市政府青年事務局、中原大學領軍19組新創團隊，在現場設置「創業在桃園主題館」，展現創新創業成果，還安排民眾體驗不同的活動主題。

青年局表示，2021Meet Taipei是亞洲最大創新創業嘉年華，桃園館參展團隊在各領域有優異的成績及獲獎，像來自新明基地的「台灣延展」智慧型國際房地產數位化投資服務軟體，將產品服務外銷至美國市場，開拓桃園數位產業新的外銷通路；來自中原大學育成中心的「智穎智能」以創新思維，打造出世界領先的雲端射出成型解決方案，今年獲科技部創新創業激勵計畫獎肯定。

來自青創指揮部的「捷德運動」透過智慧零售及智慧觀光，推出旅GO旅遊平台，今年獲得桃園地方型SBIR計畫補助，及經濟部工業局創業歸故里創業競賽決賽資格，其他如科技教育、智慧零售及無人機系統等多家新興科技新創企業都參展。

現場還安排創業主題講座，邀請生鮮電商指標之一「直接跟農夫買」平台創辦人分享創業心路歷程，另邀請9個月達30萬下載量的語音社交APP共同創辦人黃建翰，分享社群媒體經營策略，明天將邀請女力創業家代表丫頭詹子晴，分享在疫情中逆勢經營策略。

桃園市政府邱俊銘副秘書長表示，市政府推動新創產業發展，自2016年起陸續成立青創基地，包括以物聯網為主題的青創指揮部、以數位產業及AR、VR、MR為主題的安東青創基地，以AI機器人為主題的新明青創基地等，各基地迄今已招募並輔導超過200組新創團隊，協助取得超過2億元的早期資金。

桃園市政府副祕書長邱俊銘到現場為各團隊打氣。圖／桃園市青年事務局提供
桃園市政府副祕書長邱俊銘到現場為各團隊打氣。圖／桃園市青年事務局提供

桃園 青創

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