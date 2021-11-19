中衛推「粉紅絲帶」公益口罩 26日開賣每盒299元

防疫期間，口罩是生活必需，再結合公益宣傳，更可發揮更大效益。CSD中衛就參與合作最近就參與「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」，將知名的全球乳癌防治標誌 「粉紅絲帶」，直接印在口罩上，提醒女性朋友定期接受乳房篩檢，每盒售價299元，CSD中衛從中提撥130元做公益，本月26日起開賣。

CSD中衛行銷部經理周令怡說，中衛特別設計製作「粉紅絲帶」公益口罩，希望民眾共襄盛舉，購買粉紅絲帶公益口罩，多多宣傳防治乳癌的概念，提醒身邊的女性親友定期檢查乳房。口罩每盒售價299元，CSD中衛從中提撥130元，總共募集100萬元，將捐給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，希望幫助台灣女性脫離乳癌威脅，早日終結乳癌。

周令怡說，粉紅絲帶口罩圖案是根據今年「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」的主視覺發想而來，數個大大小小、深淺不一的粉紅絲帶，象徵乳癌的多樣性，加上粉色漸層背景，傳達溫柔的粉紅力量。左下專屬鋼印「TimeToEndBreastCancer」，是本活動的最大目標。每當有人戴上粉紅絲帶口罩，都可能引來鄰近友人的關注詢問，進而成為女性間的聊天話題，擴大防治宣傳效果。

周令怡說，粉紅絲帶口罩不只要為公益宣傳，為了配戴舒適性，CSD中衛特地採用獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，白、粉雙色編織的耳帶不僅美觀，且更為蓬鬆柔軟，有效緩解戴口罩時耳朵疼痛的問題。