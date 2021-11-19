橘世代／開飛機比開店簡單！飛行員開麵店記念媽媽味道

駕駛直升機38年的祝世全，今年7月才從空勤總隊退休，為紀念兒時住嘉義眷村、母親賣的涼麵滋味，他改拿麵勺在台東市賣麵，從川味涼麵、四川哨子麵、肋條牛肉麵，每一口好味道都聯繫著情感與記憶，讓他樂在其中，但他坦言隔行如隔山「開飛機比開店簡單多了！」

60歲的祝世全兒時住嘉義市白川町空軍眷村，國中畢就讀中正預校第1期，後分發到嘉義海鷗部隊，來回駐守嘉義、台東兩地，2003年軍職退休，改到空中消防隊服務，後改制為空勤隊，38年青春歲月都駕駛直升機奔波，每逢重大事件，他幾乎都在空中運補、特搜。

祝世全說，22歲官校畢業就飛直升機，曾奉派到、德、法、美國受訓擔任種子教官，也負責黑鷹換裝，進入空消、空勤服務經歷921地震、八八風災、尼伯特颱風、華航澎湖空難，以及數不清的山海難搜索、離島後送，飛到60歲、今年7月才不捨退休。

他說，父親早走、一家人住眷村，都靠母親賣四川涼麵養家，他常在麵攤幫忙，天氣熱、餓了，就吃碗母親現做的麻醬涼麵，記憶中的味道不僅在腦海，他之後駐防台東志航基地，也常下廚特製涼麵給弟兄裹腹，每次調醬拌麵，都彷彿看見兒時媽媽拌麵身影。

祝世全直言，退伍前就規畫開店、傳承母親好滋味，他相信現在不做，以後也沒人會做，嘉義雖有類似滋味，但和媽媽味道不同，台東則完全沒有這口味，幾經考慮，決定將「芝麻醬香、酸辣滋味」帶到台東。

「開店比開飛機還難！」祝世全笑著說，開店真的不簡單，除了麵條、醬汁、用料須堅持品質，牛肉要選部位、也要顧慮烹調後外形、口感，尤其香料、大紅袍等原物料、菜價持續漲、價格難訂，開店又遇疫情，挑戰一波接一波。