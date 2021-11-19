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橘世代／開飛機比開店簡單！飛行員開麵店記念媽媽味道

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
直升機飛行員祝世全為記念母親的涼麵滋味，退休改拿麵勺在台東市賣麵。記者卜敏正／攝影
直升機飛行員祝世全為記念母親的涼麵滋味，退休改拿麵勺在台東市賣麵。記者卜敏正／攝影

駕駛直升機38年的祝世全，今年7月才從空勤總隊退休，為紀念兒時住嘉義眷村、母親賣的涼麵滋味，他改拿麵勺在台東市賣麵，從川味涼麵、四川哨子麵、肋條牛肉麵，每一口好味道都聯繫著情感與記憶，讓他樂在其中，但他坦言隔行如隔山「開飛機比開店簡單多了！」

60歲的祝世全兒時住嘉義市白川町空軍眷村，國中畢就讀中正預校第1期，後分發到嘉義海鷗部隊，來回駐守嘉義、台東兩地，2003年軍職退休，改到空中消防隊服務，後改制為空勤隊，38年青春歲月都駕駛直升機奔波，每逢重大事件，他幾乎都在空中運補、特搜。

祝世全說，22歲官校畢業就飛直升機，曾奉派到、德、法、美國受訓擔任種子教官，也負責黑鷹換裝，進入空消、空勤服務經歷921地震、八八風災、尼伯特颱風、華航澎湖空難，以及數不清的山海難搜索、離島後送，飛到60歲、今年7月才不捨退休。

他說，父親早走、一家人住眷村，都靠母親賣四川涼麵養家，他常在麵攤幫忙，天氣熱、餓了，就吃碗母親現做的麻醬涼麵，記憶中的味道不僅在腦海，他之後駐防台東志航基地，也常下廚特製涼麵給弟兄裹腹，每次調醬拌麵，都彷彿看見兒時媽媽拌麵身影。

祝世全直言，退伍前就規畫開店、傳承母親好滋味，他相信現在不做，以後也沒人會做，嘉義雖有類似滋味，但和媽媽味道不同，台東則完全沒有這口味，幾經考慮，決定將「芝麻醬香、酸辣滋味」帶到台東。

「開店比開飛機還難！」祝世全笑著說，開店真的不簡單，除了麵條、醬汁、用料須堅持品質，牛肉要選部位、也要顧慮烹調後外形、口感，尤其香料、大紅袍等原物料、菜價持續漲、價格難訂，開店又遇疫情，挑戰一波接一波。

他說，每天清晨6點不到上市場，備料、煮食、迎客接單，到晚間休息打理店面，兩個月瘦了15公斤、真的辛苦，但看到客人吃到盤底朝天，連醬汁都喝完，他會開心告訴對方「這就是祝媽媽的味道！」

四川哨子麵的味道，連繫著祝世全家鄉情感與記憶。記者卜敏正／攝影
四川哨子麵的味道，連繫著祝世全家鄉情感與記憶。記者卜敏正／攝影
祝世全在店外牆上分享他的工作經歷，與母親川味涼麵記憶、滋味。記者卜敏正／攝影
祝世全在店外牆上分享他的工作經歷，與母親川味涼麵記憶、滋味。記者卜敏正／攝影
祝世全的牛肉麵，用料實在、湯頭濃香，高級醬汁、香料熬煮，不放鹽、味素。記者卜敏正／攝影
祝世全的牛肉麵，用料實在、湯頭濃香，高級醬汁、香料熬煮，不放鹽、味素。記者卜敏正／攝影
母親開店用過麵勺與盤子，如今成為祝世全麵店擺飾。記者卜敏正／攝影
母親開店用過麵勺與盤子，如今成為祝世全麵店擺飾。記者卜敏正／攝影
祝世全的麵店牆上，有往昔直升機救援資料照片。記者卜敏正／攝影
祝世全的麵店牆上，有往昔直升機救援資料照片。記者卜敏正／攝影
祝世全的眷村涼麵，聯繫兒時情感與母親的滋味。記者卜敏正／攝影
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台東志航基地 嘉義 直升機

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