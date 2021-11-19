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別錯過！今天抬頭看 1939年以來食分最大的月偏食

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別錯過！ 今天抬頭看 1939年以來食分最大的月偏食

聯合報 / 記者曹悅華董俞佳／台北即時報導
本次月偏食，最大覆蓋率接近98%​；是1939年以來，食分最大的月偏食​。而且還是「月出帶食」，​在月出之刻，就是月亮被吃掉最多的時候​。圖／取自中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
本次月偏食，最大覆蓋率接近98%​；是1939年以來，食分最大的月偏食​。而且還是「月出帶食」，​在月出之刻，就是月亮被吃掉最多的時候​。圖／取自中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

今天來看月食！中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，本次月偏食，最大覆蓋率接近98%；是1939年以來，食分最大的月偏食。而且還是「月出帶食」，在月出之刻，就是月亮被吃掉最多的時候。　

「報天氣 - 中央氣象局」說，約傍晚5時，向東北東、近地面處，尋找初升之月，就能看到一彎極細的白月牙，被遮掩的月面，也露出少見的暗紅色。隨著月升，血月漸退、月亮也會逐步復圓。用兩個小時，見證月缺到月圓。

不過，「報天氣 - 中央氣象局」說，在這次月食過程，月亮的高度都比較低，所以要選擇往東方看沒有遮蔽物的地點，才比較容易觀賞。　

●今天月偏食重要時刻：

17:03 月出／食甚（各地月出時間稍有不同）

18:47 復圓／本影食終（回復滿月，但亮度稍暗）

20:06 半影食終（滿月，恢復正常亮度）　

●今天傍晚前後天氣：

基／宜：賞月指數1，多雲短暫雨。

北／桃／花／東：賞月指數2，多雲。

新竹以南／馬／金／澎：賞月指數4，晴。

●位在雲多區域的民眾，可上網觀看直播，包括「台北天文館直播」（ https://reurl.cc/WXgnqL ）、「南瀛天文館直播」（ https://reurl.cc/Zjgm1M ）。

氣象局 直播

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