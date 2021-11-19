聽新聞
test
0:00 / 0:00
別錯過！ 今天抬頭看 1939年以來食分最大的月偏食
今天來看月食！中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，本次月偏食，最大覆蓋率接近98%；是1939年以來，食分最大的月偏食。而且還是「月出帶食」，在月出之刻，就是月亮被吃掉最多的時候。
「報天氣 - 中央氣象局」說，約傍晚5時，向東北東、近地面處，尋找初升之月，就能看到一彎極細的白月牙，被遮掩的月面，也露出少見的暗紅色。隨著月升，血月漸退、月亮也會逐步復圓。用兩個小時，見證月缺到月圓。
不過，「報天氣 - 中央氣象局」說，在這次月食過程，月亮的高度都比較低，所以要選擇往東方看沒有遮蔽物的地點，才比較容易觀賞。
●今天月偏食重要時刻：
17:03 月出／食甚（各地月出時間稍有不同）
18:47 復圓／本影食終（回復滿月，但亮度稍暗）
20:06 半影食終（滿月，恢復正常亮度）
●今天傍晚前後天氣：
基／宜：賞月指數1，多雲短暫雨。
北／桃／花／東：賞月指數2，多雲。
新竹以南／馬／金／澎：賞月指數4，晴。
●位在雲多區域的民眾，可上網觀看直播，包括「台北天文館直播」（ https://reurl.cc/WXgnqL ）、「南瀛天文館直播」（ https://reurl.cc/Zjgm1M ）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言