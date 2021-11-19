壓軸的月偏食今天登場！ 各重要階段時間一次看

壓軸的月偏食今天登場！今天是農曆十五、滿月，中央氣象局說，今天傍晚將發生月偏食，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，將可見到月面有缺角的月出帶食現象。

中央氣象局表示，今年壓軸的天文大景-月偏食，今天下午2時由「半影食始」揭開序幕，下午3時18分「初虧」、下午5時3分「食甚」、晚上6時47分「復圓」，最後於晚上8時6分「半影食終」結束，全程共歷時6小時又6分鐘。全國各地於月出後，可看到月偏食現象。

氣象局說，本次月食發生時，月球位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無遮掩物的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。想拍攝月食連續過程加地景的民眾，請留意月出的方位，選擇東方視野可見海面的地區尤佳。

氣象局說，今天台灣各地的月出時刻約在今天下午5時2分至17分間，因此「半影食始」及「初虧」階段尚未月出無法見到。月出後可見到「食甚」後月面逐漸恢復的偏食過程。

氣象局說，本次月偏食「食甚」，月面直徑約有 97.9％進入地影，很接近全食的狀態，僅能見到右下角很小的彎月面；隨著月球仰角漸升，月面上的缺角逐漸縮減，亮面也漸漸擴大，今晚6時47分月面復圓本影食結束，進入後半場的半影食階段，今晚8時6分月球完全脫離地影，結束本次月食現象。

氣象局表示，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。

氣象局說，本世紀（2001至2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。