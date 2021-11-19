好消息！擱淺偽虎鯨主動進食 發出回聲定位聲音找食物

宜蘭蘇澳海域前天一隻活體偽虎鯨擱淺，後送至基隆八斗子岸置中心的救援站救治，經志工日夜照顧及救治、檢查、灌食到自己主動進食，到今天狀況還不錯。中華鯨豚協會指出，已有主動進食，也在餵食的過程中有發現偽虎鯨有發出回聲定位的聲音，有「主動找尋食物」的情況。

由於需要的志工很多，中華鯨豚協會希望有更多的志工加入排班，以利救援工作安排。這隻為雌性青少年個體，體長320公分，偽虎鯨活體擱淺罕見。基隆市長林右昌、海保第二工作站、八斗子岸置中心等很多志工協助及關心。

目前救援工作順利，中華鯨豚協會說，偽虎鯨昨天下午已有主動進食，也在餵食的過程中有發現偽虎鯨有發出回聲定位的聲音主動找尋食物。

中華鯨豚協會研判擱淺原因不排除可能是個體疾病，但還待檢驗結果，外表沒有明顯外傷，檢查結果發現，初到八斗子後心跳45下/min,，呼吸11下/5min, 較正常狀態慢，呼吸有痰聲、換氣弱個體稍瘦，紅外線檢視背鰭下兩側有發熱，但無外傷，也無壓痛，尾幹疑似纏繞傷，表面傷口癒合，但有壓痛。

中華鯨豚協會指出，夜間診斷，鯨脂厚度薄個體瘦，呼吸時有異音肺臟應該有問題，但無法確定問題的成因，胃部有空氣因與長期沒進食有關，施打抗生素並灌水，好消息是動物疑似有表現出學習的能力，對後續的餵食可能有幫助，已進行抽血、氣孔細菌採樣，需等待檢驗結果

昨天心跳為35-39下/min，進行兩次的灌水與營養補充，因胃液pH值為1-3之間，開始嘗試餵食，進行超音波、聽力檢測、開嘴檢測嘗試開嘴灌食，後續處置方式將以每日動物的變化進行調整。到昨天下午已可主動進食，到昨天傍晚已吃1公斤的小魚。

救援消息傳出後，很多民眾關心，但不少民眾搞不清偽虎鯨？虎鯨？小虎鯨？中華鯨豚協會特別機會教育說明偽虎鯨、虎鯨、小虎鯨，中文雖然都有虎鯨兩個字，但是卻是3種不同的物種。

協會說，偽虎鯨因為其頭骨形狀與虎鯨相似，而有偽虎鯨的名稱，並非外表與虎鯨相似。虎鯨身上有明顯的黑、白兩色，而偽虎鯨體色主要以黑色為主，兩者屬於黑鯨類。