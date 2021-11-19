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下周一強冷高壓南下！ 彭啟明曝冷空氣最強時間點

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
下周北方強冷高壓南下，高壓前緣的鋒面在周日深夜或到下周一接近台灣，北部將顯著轉有雨天氣，中南部也有短暫陣雨。本報資料照片
下周北方強冷高壓南下，高壓前緣的鋒面在周日深夜或到下周一接近台灣，北部將顯著轉有雨天氣，中南部也有短暫陣雨。本報資料照片

今天相較於昨天水氣略少一些，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，預計今天下半天會更明顯的略轉乾，降雨會再趨緩。

周末兩天顯著轉晴回溫，彭啟明說，風向改為吹東風，北部可以到20-25度，甚至周日天氣更好，可以到20-27度，中南部這兩天都可以到28-30度，或是超過30度。

彭啟明指出，要注意下周的天氣變化，北方強冷高壓南下，高壓前緣的鋒面在周日深夜或到下周一接近台灣，北部將顯著轉有雨天氣，中南部也有短暫陣雨。

他說，這波鋒面走得很快，後面的冷高壓的乾冷空氣隨之報到，下周一深夜到周二會是最低溫的時候，預計北部的低溫，在空曠區域的低溫跌到12-14度，有機會接近到冷氣團的水準，和周日相比溫差變化大，要注意身體健康。

他表示，之後到下周四、周五會回溫，但幅度有限。中南部變化不若北部明顯，但這波冷高壓南下，也會顯著降溫有感，尤其下周二到周三，務必要開始準備該有的冬季換裝。

「這波冷空氣最強時間點就在下周二」，彭啟明表示，接下來冷高壓東移，台灣附近冷空氣威力會減弱，但要留意下周三、周四輻射冷卻的低溫，下周四、周五會有顯著回暖一些，但和近期相比顯著的涼了一些，暫時回不到這周末的溫度，維持幾天會到12月。

他說，未來都是一到兩周有一波較強冷高壓南下，進入冬季的典型天氣型態已經有顯著特徵，建議做好入冬的準備。

他說，這波冷高壓南下，和11月初那波冷高壓型態很類似，要留意是清晨輻射冷卻，可能會創下空曠區域10度以下低溫，這樣的環境突然改變，對動植物都是環境壓力，對年長者或是小朋友也都是環境負荷，建議多注意身邊親友的健康。

低溫 彭啟明

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