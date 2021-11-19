周末天氣好轉！ 吳德榮：下周一氣溫遽降 愈晚愈濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起天氣略好轉，大台北及東半部偶有局部短暫雨，中南部晴時多雲；白天氣溫小幅回升，北台仍偏涼，中南部白天微熱、日夜溫差大。北部18至24度，中部18至30度，南部19至31度，東部19至29度。

明後兩天東北季風減弱，天氣逐日回暖；明天北部多雲、中南部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。周日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

他說，下周一鋒面通過、強冷空氣南下、氣溫遽降，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物；下周一晚至周二清晨，氣溫已降至最低點。

下周二白天轉乾冷至周四清晨。下周四白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

他說，下周一晚至周二清晨，北台灣平地最低氣溫約已降至12度左右，下周三、周四清晨竹、苗平地因另有強輻射冷卻加成，最低氣溫可降至11、12度。至於台北氣象局的低溫是否能觸及大陸冷氣團標準還不一定，因為模式模擬很接近、但在不確定性的範圍內，需持續觀察。