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林佳龍與「最強館長」相見歡 薪傳書店台中分部見曙光

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
前交通部長林佳龍（左二）昨天下午南下嘉義拜會「最強館長」黃金山（左四），商討於台中成立薪傳二手書店分部。圖／黃金山提供
前交通部長林佳龍（左二）昨天下午南下嘉義拜會「最強館長」黃金山（左四），商討於台中成立薪傳二手書店分部。圖／黃金山提供

前交通部長林佳龍與其夫人廖婉如昨天下午南下嘉義縣參訪民雄及水上薪傳二手書店，拜會前世貿館長金山，不僅對黃一對一教學模式大表認同，更研擬於台中市設立分部；黃金山也預計成立台灣希望基金會，延伸其教育理念。

「最強館長」黃金山2013年從台北世貿二館館長的位置退休後，回到故鄉民雄，發現竟沒有一個教育場所提供弱勢學生課業上的幫助，於是他成立薪傳二手書店，每周一對一輔導課讓許多課業原本跟不上的孩子，成績漸漸有起色。

長年累月的經營黃金山不取政府分文，不僅花光1000萬退休金，更拿家中土地向銀行貸了700萬，但他說「快要撐不下去了」，現在只能靠民間捐款支撐，但他的理想不僅於此，他希望可以推廣免費課輔班，讓更多孩子受惠。

目前，黃金山的課輔班已於水上成立分部，大林分部預計下學期開課，黃金山說，未來計畫成立台灣希望基金會，於雲林斗六、台南成功大學附近及台中市成立分部，「但前提是自己能力所及」，否則可能會「歪樓」

昨天下午林佳龍造訪，黃金山說，林出身困頓家庭，靠自己努力一路考上建中、台大，看到媒體報導薪傳二手書店的故事，疼惜這些用功向上的孩子，希望藉由自己的力量在台中成立分部，讓更多孩子受惠。

黃金山也期待林佳龍在社會上的人脈及地位，能夠將薪傳二手書店的理念，擴散到更多地方，讓希望生根發芽；據黃金山轉述，在林的斡旋下，台中許多議員均抱持肯定態度，黃也相信，台中分部很快就會有好消息。

前交通部長林佳龍（後排右）昨天下午南下嘉義拜會「最強館長」黃金山（後排左），商討於台中成立薪傳二手書店分部。圖／黃金山提供
前交通部長林佳龍（後排右）昨天下午南下嘉義拜會「最強館長」黃金山（後排左），商討於台中成立薪傳二手書店分部。圖／黃金山提供
前交通部長林佳龍（前排左）昨天下午南下嘉義拜會「最強館長」黃金山（後排），商討於台中成立薪傳二手書店分部。圖／黃金山提供
前交通部長林佳龍（前排左）昨天下午南下嘉義拜會「最強館長」黃金山（後排），商討於台中成立薪傳二手書店分部。圖／黃金山提供

金山 館長 林佳龍

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