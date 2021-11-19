全聯公益15年讓員工喜歡做好事、企業志工做弱勢需要的

一個人為社會付出的能力有限，若是一群人就不寂寞且力量大。身為本土企業，全聯福利中心以提供物美價廉的商品與友善優質的店型體驗為超市經營初心，同時也善盡「取之於社會、用之於社會」的企業責任，陸續成立四大基金會致力於各項公益發展計畫，並建立獨有的企業志工服務，鼓勵員工直接參與第一線的社會服務。而民眾除了可透過門市零錢捐或PX PAY點數隨手做公益，在日常的每筆消費也都是支持全聯協助弱勢的實質力量。

全聯企業志工源起於民國98年的八八風災，全聯慶祥慈善事業基金會執行長張宜君說：「當時內部一個可代為轉送二手物資進災區的訊息外傳，三天內收到大量來自民眾的捐贈，而為了解決塞滿兩百多坪會議室的物資，我們投入超過五百人次的員工參與整理、使用一百多趟物流車運送，在三天內將愛心物資送到災民手中。這是我們第一次強烈感受到社會弱勢的需求及志工的力量。」

民國103年慶祥基金會推出急難救助服務，遭遇困難的民眾只要前往門市申辦，經全聯社工訪視並核定補助資格後，將可獲急難救助金，並依家庭物資需求而可擁有一張每月有千元儲值金、為期六個月的愛心福利卡，來解決民生需求。張宜君說：「我們邀請願意撥出時間的企業志工親自送這張卡片，一來表達全聯對弱勢朋友的關心，二來讓員工知道基金會的實際運作。」自此，企業志工成為全聯服務弱勢的一環。而企業志工的服務成果，在民國105年的董事會上分享後，全聯董事長林敏雄給予高度的支持，宣布全聯員工自民國106年起，每年可有兩天帶薪且支付車馬費的公益假，讓員工在日常可以無後顧之憂的做好事，而基金會也啟動企業志工的分類和系統化設計。

目前全聯企業志工分為五個服務類別，包括關懷陪伴、社區適應、門市活動、職場體驗等單次型活動志工，以及急難救助長期隱形志工，針對員工不同的工作模式來安排。其中，行政人員以單次型的活動志工為主，好比陪伴身心障礙者家庭出遊、為偏鄉兒少圓夢、職場體驗活動等。而門市銷售人員則為長期隱形志工，只要做好第一線服務就是行善。張宜君進一步說明，一般民眾到門市申請急難救助，都是透過銷售人員收件並回傳到基金會審核，待補助審核通過後，銷售人員將再協助民眾領取愛心福利卡，之後到門市消費也是由銷售人員服務，因此銷售人員只要做好日常的工作，就是在協助全聯一起做好事。

無對價利益的付出更快樂，隸屬佩樺基金會社工專員的旻汝，三年多來參與過多場不同類型的企業志工服務，包括：偏鄉孩童教育活動、禮物募集活動、圓夢計畫、青少年職場體驗、打包物資活動、長者或身障者年節圍爐活動等，談起令他最難忘的志工服務經驗說：「那是一場由慶祥基金會與伊甸基金會舉辦、於年前陪伴長輩圍爐的活動，原本我是要去服務長輩用餐的，結果席間反而是我受到爺爺奶奶們的照顧，他們不時地幫我夾菜、親切的噓寒問暖，我很喜歡這樣溫暖的感覺。」而透過企業志工服務的過程，旻汝覺得可以在工作時間做好事，是一件很值得的事情，讓他除了更懂得惜福知足感恩，也有不一樣的觀察，有助於生活領悟及職場服務上的精進。

全聯企業志工獻愛心不遺餘力，自民國105年啟動企業志工專案起，截至民國109年的統計，總計舉辦過單次志工活動達164場、動員821人次，急難救助志工每年服務達10,000人次，粗估一年投入公益志工的隱形成本至少達250萬元。張宜君表示，給員工想做的、做弱勢需要的，這是全聯企業志工的宗旨，而下一步將計畫擴大與「大安森林公園之友基金會」、「善美的文化藝術基金會」合作，寓志工事業於玩耍，讓企業志工在服務的同時，也能增加自然生態、文化藝術的知識，享受場域帶來的快樂。

除了專注於急難救助、關懷弱勢婦女、身心障礙者和偏鄉兒少之外，全聯也希望協助偏鄉地區居民的購物不便，去年四月在嘉義和花蓮試營運「行動超市車」，除了銷售民生、生鮮、冷凍食品約400項商品，若不幸發生重大災害時，「行動超市車」還可支援物資或提供補給給救災人員。