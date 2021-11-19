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秋季蓮藕好吃營養「三重點」看懂怎麼挑 切法不同滋味也不同

聯合新聞網 / 綜合報導
蓮藕好吃又有營養，只要掌握原則就不怕挑錯。圖片來源／ingimage
蓮藕好吃又有營養，只要掌握原則就不怕挑錯。圖片來源／ingimage

蓮藕的產季在秋天，本身除了擁有微甜與爽脆的口感之外，營養價值也非常高，甚至能作為中藥材使用。最近就有日本媒體分享一篇文章，說明蓮藕的健康功效，以及該怎麼挑選和處理。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，蓮藕在日文漢字中寫成「蓮根」，意旨主要可以食用的部分，其實是埋在地下肥厚的莖。蓮藕上頭有許多小孔，通常數量是正中央一個，其他周圍七至九個。這些小孔在蓮藕在生長時，可以保持氧氣的暢通。

報導分析，蓮藕含有「單寧」的成分，可以抑制喉嚨發炎，因此自古以來就被當作止咳良方。另外也富有能抗氧化的「維他命C」，甚至在同樣重量下，蓮藕所含的維他命C比橘子還高。食物纖維的含量也非常高，可以通便整腸。

至於該怎麼挑選品質優良的蓮藕，可以注意三個地方：首先是外表上，優先選擇沒有或傷痕較少的。再來拿起整顆蓮藕時，應該要感到有些沉甸甸的感覺。最後在外觀上，則注意外觀看起來是否整體飽滿

市面上有時也會販售已經切好的蓮藕，由於這種蓮藕可能容出現傷痕，因此最好儘速食用。而蓮藕的口感會因為切的方式而有所不同，如果想要維持爽脆，那麼建議用切片的方式處理。而如果是煮湯加料之類的，則可以切成不規則的塊狀，但要避免碰到醋水，以免影響口味。

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