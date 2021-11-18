C肝消除工程／打疫苗送快篩 有效提高受檢率

ＨＩＶ陽性靜脈毒癮者罹患Ｃ肝的盛行率高達九成七，但靜脈毒癮者因血管硬化及對人不信任，篩檢意願低落，衛福部桃園醫院為了簡化流程，引進Ｃ肝快篩試劑，診斷率從一成提高到六成以上。而矯正機構也認為，減免受刑人掛號費100元，可提升篩檢意願。專家建議，擴大使用C肝快篩試劑，於接種新冠疫苗時，一併C肝篩檢，可大幅提升篩檢人數。

衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹指出，桃園療養院開設的美沙冬門診，靜脈毒癮者合併Ｃ肝感染者有671人，但患者血管多數都硬化，不易抽血，加上對他人信任度不高，只有一成願意篩檢Ｃ肝，治癒率更低至7％。

為了協助藥癮者診斷Ｃ肝，桃療提出Ｃ肝高風險族群研究計畫，去年底從國外引進Ｃ肝快篩試劑，只要指尖扎針採血後滴至快篩盤，十五分鐘就能知道結果，快篩計畫到2021年十月有416人接受Ｃ肝快篩，有404人呈現陽性，陽性診斷率高達九成七，便利的篩檢方式，讓靜脈毒癮者合併Ｃ肝感染診斷率從一成增加到六成，預計到年底，全部的患者都可以快篩完成。

另外，矯正機關也是Ｃ肝微根除的重要場合，法務部矯正署宣布，目前全國已有39家矯正機關加入C肝篩檢及治療計畫，預計111年5月完成計畫。法務部矯正署專門委員劉昕蓉指出，矯正機關是封閉性機構，推動治療相對容易。但收容人必需繳百元以下的門診掛號費，希望門診費用可以減免，讓收容人更願意接受篩檢與治療。

針對洗腎、慢性腎病以及美沙冬門診患者，C肝篩檢須另付掛號費，高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言說，實為一大阻礙。他舉例，他在山地鄉服務近二十五年，該區域民眾看診，掛號費、部分負擔全免，「一塊錢都不用付。」戴嘉言說，期望比照「山地鄉模式」，減免患者篩檢、治療C肝之費用。