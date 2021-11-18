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惡夢重演！歐洲疫情亮紅燈 耶誕節恐「再封一次」

C肝消除工程／打疫苗送快篩 有效提高受檢率

聯合報 / 記者蔡怡真林琮恩／台北即時報導
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影

ＨＩＶ陽性靜脈毒癮者罹患Ｃ肝的盛行率高達九成七，但靜脈毒癮者因血管硬化及對人不信任，篩檢意願低落，衛福部桃園醫院為了簡化流程，引進Ｃ肝快篩試劑，診斷率從一成提高到六成以上。而矯正機構也認為，減免受刑人掛號費100元，可提升篩檢意願。專家建議，擴大使用C肝快篩試劑，於接種新冠疫苗時，一併C肝篩檢，可大幅提升篩檢人數。

衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹指出，桃園療養院開設的美沙冬門診，靜脈毒癮者合併Ｃ肝感染者有671人，但患者血管多數都硬化，不易抽血，加上對他人信任度不高，只有一成願意篩檢Ｃ肝，治癒率更低至7％。

為了協助藥癮者診斷Ｃ肝，桃療提出Ｃ肝高風險族群研究計畫，去年底從國外引進Ｃ肝快篩試劑，只要指尖扎針採血後滴至快篩盤，十五分鐘就能知道結果，快篩計畫到2021年十月有416人接受Ｃ肝快篩，有404人呈現陽性，陽性診斷率高達九成七，便利的篩檢方式，讓靜脈毒癮者合併Ｃ肝感染診斷率從一成增加到六成，預計到年底，全部的患者都可以快篩完成。

另外，矯正機關也是Ｃ肝微根除的重要場合，法務部矯正署宣布，目前全國已有39家矯正機關加入C肝篩檢及治療計畫，預計111年5月完成計畫。法務部矯正署專門委員劉昕蓉指出，矯正機關是封閉性機構，推動治療相對容易。但收容人必需繳百元以下的門診掛號費，希望門診費用可以減免，讓收容人更願意接受篩檢與治療。

針對洗腎、慢性腎病以及美沙冬門診患者，C肝篩檢須另付掛號費，高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言說，實為一大阻礙。他舉例，他在山地鄉服務近二十五年，該區域民眾看診，掛號費、部分負擔全免，「一塊錢都不用付。」戴嘉言說，期望比照「山地鄉模式」，減免患者篩檢、治療C肝之費用。

中研院士陳培哲提及，美國已核准利用唾液快篩，希望相關單位可以編列預算引進使用。林口長庚紀念醫院副院長簡榮南指出，美冬替代療法的藥癮者因不耐久候，透過快篩試劑可以提高受檢率，建議透過扶輪社等NGO團體介入，甚至推廣至一般民眾在接種COVID-19疫苗時，一邊打疫苗，一邊進行Ｃ肝快篩，以儘快達成C肝消除計畫。

Ｃ肝快篩試劑，只要指尖扎針採血後滴至快篩盤，十五分鐘就能知道結果。圖／衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹提供
Ｃ肝快篩試劑，只要指尖扎針採血後滴至快篩盤，十五分鐘就能知道結果。圖／衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹提供
衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹指出，為了協助藥癮者診斷Ｃ肝，桃療提出Ｃ肝高風險族群研究計畫，去年底從國外引進Ｃ肝快篩試劑。記者曾源信／攝影
衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹指出，為了協助藥癮者診斷Ｃ肝，桃療提出Ｃ肝高風險族群研究計畫，去年底從國外引進Ｃ肝快篩試劑。記者曾源信／攝影
中研院士陳培哲提及，美國已核准利用唾液快篩，希望相關單位可以編列預算引進使用Ｃ肝快篩。記者曾源信／攝影
中研院士陳培哲提及，美國已核准利用唾液快篩，希望相關單位可以編列預算引進使用Ｃ肝快篩。記者曾源信／攝影

快篩 C肝 患者

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