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C肝消除工程／現行篩檢須回診4次 患者常因此失聯
過去的C肝篩檢程序，民眾需奔波四次，期間須填寫複雜的同意書，才能完成篩檢程序。林口長庚紀念醫院肝臟科主任許朝偉指出，為了提升C肝篩檢、治療率，簡化篩檢流程與表單作業，讓患者僅須回診兩次，患者僅需填寫基本資料，醫師簽章後即可逕行篩檢，大幅提升就診便利性，值得推廣。
目前的C肝篩檢程序，患者共須回診四次，依序進行HCV抗體篩檢、HCV RNA檢查、C肝基因型檢驗，集合所有報告資料，最後一次回診時才評估患者是否符合DAA治療標準，許多民眾因此失聯。席間許多臨床專家們低語，「他說了實話。」
許朝偉說，林口長庚醫院實施「HCV用藥前檢查檢驗流程簡化（HCV Reflexing Test）」，疑似C肝之患者首次到院，即可同步接受HCV抗體、HCV RNA、HCV基因型三項檢測；第二次回診，若檢驗結果皆呈陽性，即可安排患者接受治療，並納入C肝全口服藥計畫。許朝偉說，整個流程患者僅須回診兩次，將大幅提升就診便利性。
許朝偉也直言，國健署成人健檢之B、C肝篩檢同意書過於繁複，對此林口長庚提出簡化版篩檢同意書，正爭取納為長庚醫院正式文件。另，許朝偉指出，健保署雲端資料庫設有B、C型肝炎專區，整合保險對象B、C型肝炎就醫紀錄，「國健署、健保署皆有資料，若予以整合，再加上院方資料，將可提高HCV篩檢、治療效率。」
此外，因受個資法規範，醫院須先請患者簽同意書，再次回診才可使用自國健署資料庫取得之HCV篩檢整合批次檔，篩檢到院之疑似C肝患者，許朝偉說，此限制使篩檢流程窒礙難行，且批次檔使用同意書「內容及形式皆未知」，期望未來有所改善。
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