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C肝消除工程／現行篩檢須回診4次 患者常因此失聯

聯合報 / 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚紀念醫院肝臟科主任許朝偉指出，林口長庚醫院實施「HCV用藥前檢查檢驗流程簡化（HCV Reflexing Test）」整個流程患者僅須回診兩次，將大幅提升就診便利性。記者曾源信／攝影
林口長庚紀念醫院肝臟科主任許朝偉指出，林口長庚醫院實施「HCV用藥前檢查檢驗流程簡化（HCV Reflexing Test）」整個流程患者僅須回診兩次，將大幅提升就診便利性。記者曾源信／攝影

過去的C肝篩檢程序，民眾需奔波四次，期間須填寫複雜的同意書，才能完成篩檢程序。林口長庚紀念醫院肝臟科主任許朝偉指出，為了提升C肝篩檢、治療率，簡化篩檢流程與表單作業，讓患者僅須回診兩次，患者僅需填寫基本資料，醫師簽章後即可逕行篩檢，大幅提升就診便利性，值得推廣。

目前的C肝篩檢程序，患者共須回診四次，依序進行HCV抗體篩檢、HCV RNA檢查、C肝基因型檢驗，集合所有報告資料，最後一次回診時才評估患者是否符合DAA治療標準，許多民眾因此失聯。席間許多臨床專家們低語，「他說了實話。」

許朝偉說，林口長庚醫院實施「HCV用藥前檢查檢驗流程簡化（HCV Reflexing Test）」，疑似C肝之患者首次到院，即可同步接受HCV抗體、HCV RNA、HCV基因型三項檢測；第二次回診，若檢驗結果皆呈陽性，即可安排患者接受治療，並納入C肝全口服藥計畫。許朝偉說，整個流程患者僅須回診兩次，將大幅提升就診便利性。

許朝偉也直言，國健署成人健檢之B、C肝篩檢同意書過於繁複，對此林口長庚提出簡化版篩檢同意書，正爭取納為長庚醫院正式文件。另，許朝偉指出，健保署雲端資料庫設有B、C型肝炎專區，整合保險對象B、C型肝炎就醫紀錄，「國健署、健保署皆有資料，若予以整合，再加上院方資料，將可提高HCV篩檢、治療效率。」

此外，因受個資法規範，醫院須先請患者簽同意書，再次回診才可使用自國健署資料庫取得之HCV篩檢整合批次檔，篩檢到院之疑似C肝患者，許朝偉說，此限制使篩檢流程窒礙難行，且批次檔使用同意書「內容及形式皆未知」，期望未來有所改善。

「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影
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