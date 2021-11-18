C肝消除工程／治療不限科別 基層診所加入戰線

基層診所將成為C肝清除工程的新生力軍！全台有121個C肝中高風險地區，其中有87個地區沒有肝膽腸胃專科醫師，為了擴大C肝清除工程，中央健保署已公告C肝治療將不限制專科別，也就是說，病患可以在原診所接受治療，以提升治療的便利性。肝膽腸胃科權威醫師們表示，要注意多重疾病與多重用藥的風險，將協助診所醫師訓練工作。

診全聯國健署事務執行長暨基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，基層診所將加入C肝戰線，從「全篩」、「全召」、「全治」著手。篩檢、召回與治療都可在診所完成。但陳宏麟也坦言，診所醫師需要被賦能，未來將積極召開醫師工作坊，提升診所醫師照顧C肝病患的能力，也需要相關醫學會的支持。

由於，開放跨科別並無教育學分的把關，因此專科醫師們不免表示擔心。台灣肝臟研究學會會長林漢傑表示，因B、C肝合併感染者，近七成病患的B肝會復發，可能演變成猛爆性肝炎，有致命危險。高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言建議，基層診所篩檢出C肝陽性個案時，應該至少轉診一次專科醫師，確認有無其他的肝臟疾病。

林口長庚副院長簡榮南呼籲，慢性病患用藥繁多，C肝藥物與其他藥物的交互作用需格外小心，以免造成危害，C肝辦將對此行文給健保署提醒跨科別治療的注意事項。