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C肝消除工程／治療不限科別 基層診所加入戰線

聯合報 / 記者韋麗文許佳惠/台北即時報導
台灣肝臟研究學會會長林漢傑表示，因B、C肝合併感染者，近七成病患的B肝會復發，可能演變成猛爆性肝炎，有致命危險，因此跨科別治療C肝，學會將協助他科醫師訓練。記者曾源信／攝影
台灣肝臟研究學會會長林漢傑表示，因B、C肝合併感染者，近七成病患的B肝會復發，可能演變成猛爆性肝炎，有致命危險，因此跨科別治療C肝，學會將協助他科醫師訓練。記者曾源信／攝影

基層診所將成為C肝清除工程的新生力軍！全台有121個C肝中高風險地區，其中有87個地區沒有肝膽腸胃專科醫師，為了擴大C肝清除工程，中央健保署已公告C肝治療將不限制專科別，也就是說，病患可以在原診所接受治療，以提升治療的便利性。肝膽腸胃科權威醫師們表示，要注意多重疾病與多重用藥的風險，將協助診所醫師訓練工作。

診全聯國健署事務執行長暨基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，基層診所將加入C肝戰線，從「全篩」、「全召」、「全治」著手。篩檢、召回與治療都可在診所完成。但陳宏麟也坦言，診所醫師需要被賦能，未來將積極召開醫師工作坊，提升診所醫師照顧C肝病患的能力，也需要相關醫學會的支持。

由於，開放跨科別並無教育學分的把關，因此專科醫師們不免表示擔心。台灣肝臟研究學會會長林漢傑表示，因B、C肝合併感染者，近七成病患的B肝會復發，可能演變成猛爆性肝炎，有致命危險。高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言建議，基層診所篩檢出C肝陽性個案時，應該至少轉診一次專科醫師，確認有無其他的肝臟疾病。

林口長庚副院長簡榮南呼籲，慢性病患用藥繁多，C肝藥物與其他藥物的交互作用需格外小心，以免造成危害，C肝辦將對此行文給健保署提醒跨科別治療的注意事項。

中央健保署醫審及藥材組組長戴雪詠也指出，健保署將與學會合作，協助建立輔助系統，當開藥時，主動跳出交互作用警訊，最快於明年一月上路。

「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影
診全聯國健署事務執行長暨基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，基層診所將加入C肝戰線，從「全篩」、「全召」、「全治」著手。記者曾源信／攝影
診全聯國健署事務執行長暨基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，基層診所將加入C肝戰線，從「全篩」、「全召」、「全治」著手。記者曾源信／攝影
高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言建議，基層診所篩檢出C肝陽性個案時，應該至少轉診一次專科醫師，確認有無其他的肝臟疾病。記者曾源信／攝影
高醫附設中和紀念醫院副院長戴嘉言建議，基層診所篩檢出C肝陽性個案時，應該至少轉診一次專科醫師，確認有無其他的肝臟疾病。記者曾源信／攝影

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