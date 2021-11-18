C肝消除工程／洗腎室協防 衛教宣導更容易

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，透析患者頻繁接觸透析機具，屬C肝高風險族群，研究顯示，患者透析越久、輸血越多，感染機率也會提升。然而黃尚志也說，血液透析患者每週三次進出透析室，腹膜透析患者則為每月一次，C肝篩檢、衛教宣導較一般大眾容易，要召回患者進行治療「不是困難」。

據台灣腎臟醫學會調查，全台血液透析中心共計713家，共收治超過十萬名透析患者，其中血液透析占比為百分之九十二，腹膜透析僅約八成。台灣腎臟醫學會2019年出版之年報亦顯示，血液透析患者HCV陽性率，已從2007年之兩成二，下降至2017年的一成三；腹膜透析患者之HCV陽性率亦自百分之八降至百分之五。黃尚志說，若感染控制、後續治療準確執行，「透析患者的C肝發生率會下降很快。」

治療部分，黃尚志說，患者若在透析室進行治療，人力、物力耗費大，大多轉診至肝膽科。據台灣腎臟醫學會統計，全台11萬8000位透析患者，HCV抗體篩檢率達99.3%，其中經HCV RNA檢測為陽性，並接受DAA治療之患者，超過92%，共計超過5000人。而透析患者接受健保口服C肝新藥的治療成功比例，2020年高達99.1%；2017年至2020年之平均治療成功比例，亦高達九成九。

黃尚志指出，一旦透析患者檢測出HCV陽性，透析室必須立即「分區、分機、分床」，並須遵照疾管署指示，針對透析機具進行清消，同時更要針對透析室全體病患統一再做一次HCV抗體篩檢。黃尚志直言，透析病患治療在健保採包裹給付，對醫療院所而言，「做得越多，耗費越多成本。」故黃尚志說，應積極降低透析室之C肝發生率，除讓透析患者不必因合併C肝而加重病情，亦可減少透析空間使用限制，並提升透析患者對於透析單位之信任。