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C肝消除工程／洗腎室協防 衛教宣導更容易

聯合報 / 記者林琮恩／台北即時報導
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，透析患者頻繁接觸透析機具，屬C肝高風險族群，研究顯示，患者透析越久、輸血越多，感染機率也會提升。然而黃尚志也說，血液透析患者每週三次進出透析室，腹膜透析患者則為每月一次，C肝篩檢、衛教宣導較一般大眾容易，要召回患者進行治療「不是困難」。

據台灣腎臟醫學會調查，全台血液透析中心共計713家，共收治超過十萬名透析患者，其中血液透析占比為百分之九十二，腹膜透析僅約八成。台灣腎臟醫學會2019年出版之年報亦顯示，血液透析患者HCV陽性率，已從2007年之兩成二，下降至2017年的一成三；腹膜透析患者之HCV陽性率亦自百分之八降至百分之五。黃尚志說，若感染控制、後續治療準確執行，「透析患者的C肝發生率會下降很快。」

治療部分，黃尚志說，患者若在透析室進行治療，人力、物力耗費大，大多轉診至肝膽科。據台灣腎臟醫學會統計，全台11萬8000位透析患者，HCV抗體篩檢率達99.3%，其中經HCV RNA檢測為陽性，並接受DAA治療之患者，超過92%，共計超過5000人。而透析患者接受健保口服C肝新藥的治療成功比例，2020年高達99.1%；2017年至2020年之平均治療成功比例，亦高達九成九。

黃尚志指出，一旦透析患者檢測出HCV陽性，透析室必須立即「分區、分機、分床」，並須遵照疾管署指示，針對透析機具進行清消，同時更要針對透析室全體病患統一再做一次HCV抗體篩檢。黃尚志直言，透析病患治療在健保採包裹給付，對醫療院所而言，「做得越多，耗費越多成本。」故黃尚志說，應積極降低透析室之C肝發生率，除讓透析患者不必因合併C肝而加重病情，亦可減少透析空間使用限制，並提升透析患者對於透析單位之信任。

此外，黃尚志指出，非醫院透析室因資源有限，加上部分患者年紀較長，不願接受治療，C肝篩檢、治療較醫療院所難行，治療率亦較醫院低。故高醫腎臟內科與高屏地區22家透析室組成聯盟，安排透析患者到高醫抽血檢測，並針對C肝病人進行治療，目前聯盟中非醫院透析室篩檢率已達百分之百，治療率則提升至八成八。

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，血液透析患者每週三次進出透析室，腹膜透析患者則為每月一次，C肝篩檢、衛教宣導較一般大眾容易，要召回患者進行治療「不是困難」。記者曾源信／攝影
台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，血液透析患者每週三次進出透析室，腹膜透析患者則為每月一次，C肝篩檢、衛教宣導較一般大眾容易，要召回患者進行治療「不是困難」。記者曾源信／攝影

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