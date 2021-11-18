C肝消除工程／專家疾呼：C肝應納第五癌篩檢

「C肝工程正在改變醫療體質，由大型醫院走向基層診所，由民間提出要求讓政府跟進」。新冠疫情衝擊台灣達成2025年Ｃ肝消除的目標，每個月治療人數下降至一千人左右。專家們積極建言，將C肝篩檢納入國家的第五癌篩檢，並優化就醫流程，醫院內批次篩檢、使用快篩試劑、減輕特殊族群負擔、廣納基層診所投入，使民眾就醫通暢無阻，以掌握疫情後回流的C肝族群。

台灣肝臟研究學會與聯合報健康事業部日前舉辦的「當我們同在疫C-疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」，由中研院士陳培哲、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、台灣腎臟學會理事長黃尚志、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、林口長庚肝臟科主任許朝偉、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟，以及林口長庚副院長簡榮南、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

• 拚2025除C肝 疫情打亂節奏

簡榮南指出，世界衛生組織（WHO）宣示於2030年消除病毒性肝炎，但台灣超前部署，目標在2025年消除C型肝炎，但是今年原本預計治療五萬人，卻因去年新冠疫情緊繃打亂節奏。蒲若芳分析，一年來，總計約有130多萬名民眾接受篩檢。不過，在確診與治療方面，則明顯下滑，2019到2021年的健保口服C肝新藥治療人數，從4萬5000多人一路下滑至1萬5000多人。蒲若芳說，目前接受C肝新藥治療人數，每個月僅約一、二千人，這樣的情況已經持續超過一年。

為了掌握疫情後回流的就醫人潮，許朝偉指出，過去的C肝篩檢程序，患者共須回診四次，依序進行HCV抗體篩檢、HCV RNA檢查、C肝基因型檢驗，集合所有報告資料後，最後一次回診時才評估患者是否符合治療標準。他直言，不但篩檢過程冗長，且患者來回的掛號費、交通費，都是阻力。

簡榮南與盧勝男建議，C型肝炎是導致肝癌的主要原因，應將B、C肝納入癌篩，也就是在現行的四癌篩檢中，加入C肝篩檢，成為第五癌篩檢，簡化篩檢程序，用國家的力量推動C肝篩檢。

• 針對高風險 C肝納常規檢查

此外，針對特殊機構，簡榮南說，Ｃ肝高危險族群如慢性腎病變、洗腎者、靜脈注射毒品藥癮者、愛滋感染者和矯正機關中收容人，C肝盛行率分別為7.6%、17.3%、90.8%、42.1%以及29~91.3%，這當中以靜脈注射毒品藥癮者的C肝盛行率最高，因此將C肝防治納入特殊族群的現有常規檢查，並建立轉介及治療模式，才能防治一條龍並且在地化。

國健署與健保署也積極動起來，吳昭軍強調，擴大篩檢實施後，B、C肝可免搭配成人健檢，同時放寬篩檢年齡為45到79歲，在提升醫療院所篩檢效能方面，也新增醫療院所批次查詢功能，院方可以在民眾就醫前一天，批次下載民眾篩檢資格，提前整合到院內門診系統，民眾就醫將更為便利快速。

在治療部分，健保署已於今年十月，公告C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫，取消藥品開立醫師資格限制，只要是執業登記的醫師，無論專兼任皆可執行。戴雪詠表示，台灣有121個C肝中、高風險地區，大多分布在雲嘉南和偏鄉，其中有87個地區沒有專科醫師，為了讓病患就近醫療，降低因轉診而失聯的情況，C肝治療將不再限制專科別。

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