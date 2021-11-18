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惡夢重演！歐洲疫情亮紅燈 耶誕節恐「再封一次」

C肝消除工程／專家疾呼：C肝應納第五癌篩檢

聯合報 / 記者韋麗文蔡怡真許佳惠林琮恩／台北即時報導
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影
「當我們同在疫C─疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」專家會議，由國家消除C肝辦公室主任蒲若芳（前排左起）、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、林口長庚副院長簡榮南、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉與台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟（後排右起）、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、林口長庚肝臟科主任許朝偉、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、台灣腎臟學會理事長黃尚志、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。記者曾源信／攝影

C肝工程正在改變醫療體質，由大型醫院走向基層診所，由民間提出要求讓政府跟進」。新冠疫情衝擊台灣達成2025年Ｃ肝消除的目標，每個月治療人數下降至一千人左右。專家們積極建言，將C肝篩檢納入國家的第五癌篩檢，並優化就醫流程，醫院內批次篩檢、使用快篩試劑、減輕特殊族群負擔、廣納基層診所投入，使民眾就醫通暢無阻，以掌握疫情後回流的C肝族群。

台灣肝臟研究學會與聯合報健康事業部日前舉辦的「當我們同在疫C-疫情之下的Ｃ肝篩檢策略」，由中研院士陳培哲、國家消除C肝辦公室主任蒲若芳、國健署長吳昭軍、健保署醫審及藥材組長戴雪詠、法務部矯正署專門委員劉昕蓉、台灣肝臟研究學會會長林漢傑、台灣腎臟學會理事長黃尚志、高醫中和紀念醫院副院長戴嘉言、高雄長庚副院長盧勝男、林口長庚肝臟科主任許朝偉、衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹、台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟，以及林口長庚副院長簡榮南、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

• 拚2025除C肝 疫情打亂節奏

簡榮南指出，世界衛生組織（WHO）宣示於2030年消除病毒性肝炎，但台灣超前部署，目標在2025年消除C型肝炎，但是今年原本預計治療五萬人，卻因去年新冠疫情緊繃打亂節奏。蒲若芳分析，一年來，總計約有130多萬名民眾接受篩檢。不過，在確診與治療方面，則明顯下滑，2019到2021年的健保口服C肝新藥治療人數，從4萬5000多人一路下滑至1萬5000多人。蒲若芳說，目前接受C肝新藥治療人數，每個月僅約一、二千人，這樣的情況已經持續超過一年。

為了掌握疫情後回流的就醫人潮，許朝偉指出，過去的C肝篩檢程序，患者共須回診四次，依序進行HCV抗體篩檢、HCV RNA檢查、C肝基因型檢驗，集合所有報告資料後，最後一次回診時才評估患者是否符合治療標準。他直言，不但篩檢過程冗長，且患者來回的掛號費、交通費，都是阻力。

簡榮南與盧勝男建議，C型肝炎是導致肝癌的主要原因，應將B、C肝納入癌篩，也就是在現行的四癌篩檢中，加入C肝篩檢，成為第五癌篩檢，簡化篩檢程序，用國家的力量推動C肝篩檢。

• 針對高風險 C肝納常規檢查

此外，針對特殊機構，簡榮南說，Ｃ肝高危險族群如慢性腎病變、洗腎者、靜脈注射毒品藥癮者、愛滋感染者和矯正機關中收容人，C肝盛行率分別為7.6%、17.3%、90.8%、42.1%以及29~91.3%，這當中以靜脈注射毒品藥癮者的C肝盛行率最高，因此將C肝防治納入特殊族群的現有常規檢查，並建立轉介及治療模式，才能防治一條龍並且在地化。

國健署與健保署也積極動起來，吳昭軍強調，擴大篩檢實施後，B、C肝可免搭配成人健檢，同時放寬篩檢年齡為45到79歲，在提升醫療院所篩檢效能方面，也新增醫療院所批次查詢功能，院方可以在民眾就醫前一天，批次下載民眾篩檢資格，提前整合到院內門診系統，民眾就醫將更為便利快速。

在治療部分，健保署已於今年十月，公告C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫，取消藥品開立醫師資格限制，只要是執業登記的醫師，無論專兼任皆可執行。戴雪詠表示，台灣有121個C肝中、高風險地區，大多分布在雲嘉南和偏鄉，其中有87個地區沒有專科醫師，為了讓病患就近醫療，降低因轉診而失聯的情況，C肝治療將不再限制專科別。

• 呼籲子女關懷父母進行C肝篩檢

陳培哲呼籲，應加強宣導之外，此外很多子女都不知道自已的父母有沒有感染C肝，而C肝是老年人的疾病，子女應主動關懷父母，提醒父母進行C肝篩檢，父母治療C肝，子女未來就不用捐肝給父母。

國家消除C肝辦公室主任蒲若芳說，目前接受C肝新藥治療人數，每個月僅約一、二千人，這樣的情況已經持續超過一年。記者曾原信／攝影
國家消除C肝辦公室主任蒲若芳說，目前接受C肝新藥治療人數，每個月僅約一、二千人，這樣的情況已經持續超過一年。記者曾原信／攝影
國健署長吳昭軍強調，擴大篩檢實施後，B、C肝可免搭配成人健檢，同時放寬篩檢年齡為45到79歲，在提升醫療院所篩檢效能方面，也新增醫療院所批次查詢功能。記者曾原信／攝影
國健署長吳昭軍強調，擴大篩檢實施後，B、C肝可免搭配成人健檢，同時放寬篩檢年齡為45到79歲，在提升醫療院所篩檢效能方面，也新增醫療院所批次查詢功能。記者曾原信／攝影
高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男建議，C型肝炎是導致肝癌的主要原因，應將B、C肝納入癌篩，也就是在現行的四癌篩檢中，加入C肝篩檢，成為第五癌篩檢，簡化篩檢程序，用國家的力量推動C肝篩檢。記者曾原信／攝影
高雄長庚紀念醫院副院長盧勝男建議，C型肝炎是導致肝癌的主要原因，應將B、C肝納入癌篩，也就是在現行的四癌篩檢中，加入C肝篩檢，成為第五癌篩檢，簡化篩檢程序，用國家的力量推動C肝篩檢。記者曾原信／攝影
健保署醫審及藥材組長戴雪詠表示，健保署已於今年十月，公告C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫，取消藥品開立醫師資格限制。記者曾原信／攝影
健保署醫審及藥材組長戴雪詠表示，健保署已於今年十月，公告C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫，取消藥品開立醫師資格限制。記者曾原信／攝影
林口長庚副院長簡榮南指出，世界衛生組織（WHO）宣示於2030年消除病毒性肝炎，台灣超前部署，目標在2025年消除C型肝炎，但是今年原本預計治療五萬人，卻因去年新冠疫情緊繃打亂節奏。記者曾原信／攝影
林口長庚副院長簡榮南指出，世界衛生組織（WHO）宣示於2030年消除病毒性肝炎，台灣超前部署，目標在2025年消除C型肝炎，但是今年原本預計治療五萬人，卻因去年新冠疫情緊繃打亂節奏。記者曾原信／攝影

C肝 疫情 健保

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