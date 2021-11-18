健保三理由否決SMA罕藥擴增對象 醫籲：至少讓人試試看

「總統求求您，救救我的孩子！」今年七月，一名脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病童的母親流淚徹夜上書總統，懇求擴增SMA唯一治療藥物Spinraza之給付範圍。健保於2020年7月起納入給付但條件嚴格，「出生12個月內發病確診且開始治療年齡不滿七歲」才可用，全國僅30到50人符合資格，但據台大醫院推估，每年新增患者達40到50人。

今年初藥廠再叩關，申請擴增給付對象為「3歲以內發病確診且不限開始治療年齡」，健保署七月、十月召開兩次專家會議，結果不予通過，主要原因為罕藥專款有限、實證及醫療經濟資料不足。然而，病友及專家仍持續請命，大部分SMA病友眼巴巴看著少數人有藥醫，實在太痛苦，希望讓人至少有機會試試看，試過無效再不予給付。

健保署醫審及藥材組簡任技正張惠萍表示，明年罕藥專款估計有87.75億，若通過廠商提出的擴增給付條件，將新增203人用藥，在87.75億裡佔掉29.8億，會排擠到一萬多名罕病患者的用藥預算，因此只先給付一歲前發病、病況最嚴重的孩童。治療第一年要打六針，之後每年打三針，需要終生治療，每針健保給付245萬800元。

除了錢不夠，未通過理由還有實證不足、醫療經濟資料不足。張惠萍表示，雖知道越年幼用藥效果越佳，但廠商所送的資料缺乏擴增族群自然病程的效益資料、經濟效益評估佐證資料。另根據專家找到的德國觀察性研究，發現16至59歲才開始治療的病人，六成沒有達到具臨床意義的運動功能進步，所以不同意「不限開始治療年齡。」若廠商有更新、更充分的實證，可再次提案，健保署會儘速依程序辦理。

台灣生命之窗慈善協會理事長、SMA病友李怡潔指出，目前在全球42個國家Spinraza都有健保給付，例如以色列、南韓等先進國家。即使在平均每人GDP或平均每人醫療保健總支出低於台灣的國家，例如如捷克、斯洛伐克、波蘭等東歐國家，也都有廣泛給付。

前年社會熱議SMA用藥給付時，本報曾採訪台大公共衛生學院副院長楊銘欽。楊銘欽指出，罕藥很貴，難達成傳統醫療經濟評估中希望看到的「高成本效益比」，加上健保財務壓力未解，已影響到罕病新藥納入給付，是愈來愈難、愈來愈慢。

台大醫院基因醫學部暨小兒部主治醫師簡穎秀今受訪表示，有些國家無論社會保險或商業保險，會先訂定出有效的指標、擬好合約，然後一率先給所有SMA病人一年的用藥給付，如果有效性達標可以繼續用，未達標就不要用。這種做法能讓每個人都有機會用用看，「不然眼睜睜看著別人有藥可醫，實在太痛苦了。」

簡穎秀表示，過去觀念認為只有SMA小小孩用藥才有效，但新藥上市五年來，全世界已經有一萬多名SMA病患在用藥，真實世界資料持續累積下，德國研究證明成年人用藥也有效，只是在沒用藥之前，病人無法事先知道藥物在自己身上效果如何。

「有效的定義是什麼？」簡穎秀說，運動神經元死亡無法復生，但運動神經元的工作，還需要靠很多輔助神經元，沈睡很久的神經元可能可以喚醒，這就是真實世界的證據，還看到有報告說原本都全身都不能動的病人，用藥之後，一根手指頭可以打電腦了。

簡穎秀表示，這個藥沒有神奇到能讓病人都忽然從臥床變成會跑會跳，可能只有手指會動這麼微小、臨床研究無法造就顯著差異的效果，但對於病人來說，可以自己動手打字，已是意義非凡的大事。