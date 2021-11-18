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消費者權益報導獎今揭曉 聯合報摘7獎成大贏家

聯合報 / 記者鄭朝陽／台北即時報導
聯合報記者吳淑君（右）、鄭朝陽、陳雅玲、蔡容喬（中）、郭政芬的「可分解塑膠之亂」調查報導勇奪消費者權益報導獎「平面及網路類」平日報導類特優。記者陳雅玲／攝影
聯合報記者吳淑君（右）、鄭朝陽、陳雅玲、蔡容喬（中）、郭政芬的「可分解塑膠之亂」調查報導勇奪消費者權益報導獎「平面及網路類」平日報導類特優。記者陳雅玲／攝影

110年消費者權益報導獎今天揭曉，聯合報系摘下7項大獎，成最大贏家，得獎議題包含環保、食安、停車消費糾紛等面向。評審團主席王毓莉表示，今年得獎的獎項充分展現監督的特質，為消費權益把關，更凸顯媒體人身負重任。

聯合報系在平面及網路類的兩個獎項都勇奪特優，包含聯合報新聞部記者吳淑君、鄭朝陽、陳雅玲、蔡容喬、郭政芬的「可分解塑膠之亂」調查報導獲平日報導獎特優，經濟日報邱金蘭、仝澤蓉、林安妮以「高齡者，你被金融剝削了嗎？」獲專題報導獎特優。

平面類的平日報導獎優勝為聯合報鄭朝陽、陳雅玲、蔡容喬、張曼蘋的「農藥實名制在市場斷鏈，蔬果農藥殘留把關陷風險」；佳作有聯合報林敬家、陳秋雲、陳惠惠、喻文玟、黃寅、鄭媁、劉明岩的「停車場收費黑洞坑錢」，以及經濟日報邱金蘭、林安妮、孫靖媛「台股好熱，你被割韭菜了嗎？」

平面類的專題報導獎佳作有聯合報陳雨鑫、彭宣雅、郭琇真、陳熙文的「萊豬叩關調查報導」，以及聯合報鄭朝陽、陳雅玲、蔡容喬的「水果甜蜜陷阱」。

「媒體的監督功能始終是最核心的」，評審團主席王毓莉說，這次新聞獎項有對消費弱勢的兒童、老年人詐騙等議題的關懷，也關注食安、土壤和塑膠回收、新興網路消費等，媒體堅守監督的特質讓她印象最深刻。

「可分解塑膠之亂」調查報導得獎代表人吳淑君感謝報社提供純淨的深度報導空間，才能與綠色和平組織合作試驗掩埋可分解塑膠，拆解可分解塑膠的環保假象。

台灣媒體觀察基金會董事長羅世宏表示，今年參賽作品增加到137件，比去年增加25件，是歷年之最，代表媒體記者守護公共利益、為消費者把關，「在報導的路上不孤單，你們的努力會被看見。」

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