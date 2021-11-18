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壓力大易得蕁麻疹 避免四大刺激

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
台大皮膚部醫師卓雍哲在記者會上提醒患者應避免四大刺激。台灣醒報鄧玉瑩攝
台大皮膚部醫師卓雍哲在記者會上提醒患者應避免四大刺激。台灣醒報鄧玉瑩攝

「蕁麻疹很辛苦！曾有一位患者為降低搔癢感，常年不分季節睡在大理石地板上，家人以為他犯了瘋病，直到治療後，他才安心回到床上睡好眠。」台大皮膚部醫師卓雍哲在記者會上提醒患者應避免四大刺激，包括冬天不吃麻辣鍋、換季衣服不要沒洗就穿、不要緊閉門窗，以及避開日照。

職場女強人居首

根據健保資料庫統計，台灣有超過500萬人發生過蕁麻疹，推估每5人就有1人曾經得過，其中有20到25萬人經診斷確定為「慢性蕁麻疹」患者，且患者多為30到49歲女性，推測可能和女性的體質與壓力大有關，而這類女性患者多屬於職場女強人類型，平日可能兼顧工作與家庭，長期處在高壓生活環境中。

台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜表示，有人蕁麻疹來去一陣風，有的會反覆發作，其中大多是情緒、壓力所造成，少數是食物所致。食物所造成者稱之為「急性蕁麻疹」，例如對酒精、蝦類過敏。

慢性蕁麻疹要件

朱家瑜表示，符合「慢性蕁麻疹」的病徵，必須出現蕁麻疹三大症狀「金魚眼」、「香腸嘴」、「風疹塊」，各自反覆發生超過6週，才會被診斷為「慢性蕁麻疹」，肇因通常是免疫系統過度活化、遺傳體質所致，絕大多數與食物無關。

本身就是慢性蕁麻疹患者的醫師黃毓惠表示，很多患者就醫時常被告誡哪些食物不能吃，讓患者苦惱。她門診中曾有一位病患，被醫師告誡不能吃一堆食物後，三年來只吃自己種的蔬菜配白飯，導致長期壓抑、營養不良，仍未治癒。

避開生活四大雷區

台大皮膚部卓雍哲醫師表示，蕁麻疹在非藥物治療方面，患者可透過避開生活中「食、衣、住、行」四大雷區，改善症狀，包括避免刺激性食物，例如不要碰麻辣鍋等含酒精、香精、辣味食物；避免換季衣物未清洗便直接穿；避免天冷長期緊閉門窗，累積室內粉塵；出門避免溫差或日光照射，誘發蕁麻疹發作。

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