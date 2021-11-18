菜單未標示豬肉來源 高市義大天悅飯店遭罰3萬元

食藥署今天公布110年「地方人氣觀光景點美食餐廳稽查專案」，位於大樹區的義大天悅飯店由於菜單未揭露豬肉原料原產地及湯底成分未完整揭露，依法裁處3萬元罰鍰。

高雄市政府衛生局說明，義大天悅飯店菜單違規項目「未揭露豬肉原料原產地，以及湯底成分未完整揭露」因此依違反食品安全衛生管理法25條第2項、47條第1項第10款規定，裁處3萬元罰鍰。

另外，台南市政府衛生局也表示，這波檢驗結果1家業者鮭魚生魚片檢出生菌數超標，責令限期改正；再次抽驗後結果生菌數仍不符規定，處3萬元罰鍰。

食藥署今天新聞稿指出，與各地方政府衛生局3月1日至8月31日針對人氣觀光景點，如特色老街、文創園區、文青商圈、國家風景區、國家公園、觀光漁港或「網路社群討論度高」、「網路評價筆數高」的人氣美食餐廳進行查核。共查核200家，稽查項目包含食品良好衛生規範準則(GHP)、食品業者登錄、產品責任保險及菜單標示等，並抽驗成品、調味醬類、生鮮蔬果、牛豬肉及水產品。

依食藥署數據，查獲1家業者有貯存逾期食品、1家業者未投保產品責任險、3家業者菜單標示不實或未揭露豬肉原料原產地及火鍋湯底成分情形。

食品抽驗部分，共抽驗447件，檢驗項目包含一般食品衛生標準、農藥殘留、食品添加物、硼酸及其鹽類、動物用藥殘留等，共4件與規定不符。不符規定不分均由各所轄衛生局依法裁處或移送農政單位辦理。