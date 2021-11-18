foodpanda外送訂單大解密 高雄人獨愛這一味
德商foodpanda透過大數據研究針對外送訂單「大解謎」，高雄前5大下單區，居然清一色是工業區，除此高雄民眾獨愛點「鍋燒意麵」，從早到晚都有人下單，出乎意外。
德商foodpanda 2014年進軍高雄推出外送服務，陸續網羅麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、星巴克等知名連鎖餐飲加入美食外送平台。今午foodpanda公布高雄外送品項的特性，饒富趣味。
Foodpanda公共事務協理鄭昕宜表示，從訂單可發現，高雄麻古茶坊、烏弄等手搖飲，專賣海南雞飯的「虎爺雞飯」等在地品牌，忠誠度相當高，南台灣發跡的「晨間廚房」，更是南部早午餐品牌，除此網美聚餐愛去的「永心鳳茶」，郭家肉粽的訂單量，都表現不俗。
而下單量前五名，居然是楠梓產業園區、仁大工業區、岡山本洲工業區、小港臨海工業區及林園石化工業區，而最愛點的是依序是肉燥飯、米血及四季春青茶。鄭昕宜說，全台「人氣王」熱點甜不辣，在高雄竟被米血打敗！
而飲品排行榜常見的珍珠奶茶，則不敵四季春茶。更有意思的是，高雄民眾獨愛「鍋燒意麵」，從早餐就叫外送，十分出人意料。
鄭昕宜說，一般民眾誤以為foodpanda的熊貓標誌，是來自對岸大陸，其實他們是德商，近年除美食外送外，也推出24小時服務的熊貓超市，但目前僅限於線上下單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言