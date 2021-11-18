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foodpanda外送訂單大解密 高雄人獨愛這一味

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
foodpanda針對高雄外送訂單進行研究，發現高雄民眾獨愛鍋燒意麵。記者王昭月／攝影
foodpanda針對高雄外送訂單進行研究，發現高雄民眾獨愛鍋燒意麵。記者王昭月／攝影

德商foodpanda透過大數據研究針對外送訂單「大解謎」，高雄前5大下單區，居然清一色是工業區，除此高雄民眾獨愛點「鍋燒意麵」，從早到晚都有人下單，出乎意外。

德商foodpanda 2014年進軍高雄推出外送服務，陸續網羅麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、星巴克等知名連鎖餐飲加入美食外送平台。今午foodpanda公布高雄外送品項的特性，饒富趣味。

Foodpanda公共事務協理鄭昕宜表示，從訂單可發現，高雄麻古茶坊、烏弄等手搖飲，專賣海南雞飯的「虎爺雞飯」等在地品牌，忠誠度相當高，南台灣發跡的「晨間廚房」，更是南部早午餐品牌，除此網美聚餐愛去的「永心鳳茶」，郭家肉粽的訂單量，都表現不俗。

而下單量前五名，居然是楠梓產業園區、仁大工業區、岡山本洲工業區、小港臨海工業區及林園石化工業區，而最愛點的是依序是肉燥飯、米血及四季春青茶。鄭昕宜說，全台「人氣王」熱點甜不辣，在高雄竟被米血打敗！

而飲品排行榜常見的珍珠奶茶，則不敵四季春茶。更有意思的是，高雄民眾獨愛「鍋燒意麵」，從早餐就叫外送，十分出人意料。

鄭昕宜說，一般民眾誤以為foodpanda的熊貓標誌，是來自對岸大陸，其實他們是德商，近年除美食外送外，也推出24小時服務的熊貓超市，但目前僅限於線上下單。

foodpanda針對高雄外送訂單進行研究，發現高雄外送率最高的是肉燥飯。記者王昭月／攝影
foodpanda針對高雄外送訂單進行研究，發現高雄外送率最高的是肉燥飯。記者王昭月／攝影

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