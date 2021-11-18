苗栗稱廚餘新規為萊豬而設 農委會：是要防非洲豬瘟

苗栗縣府農業處長李乙廷昨稱農委會近來輔導小型養豬場禁用廚餘是為了萊豬，言論引發爭議，今天在議會堅稱說法無誤，批評農委會為了萊豬不顧小豬農生存。農委會回應，廚餘新規是為了防範非洲豬瘟風險，跟萊豬絕無相關。

農委會表示，現行針對199頭以下且已取得廚餘檢核再利用資格計273場養豬場，禁止使用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料等措施，並輔導其轉轉型或退場，是為防範非洲豬瘟傳播風險所推動的配套措施，與外界所稱是為進口含萊劑豬肉而設絕無相關，亦非事實。

農委會說，依據各國研究及科學驗證結果，廚餘養豬是傳播非洲豬瘟最主要的風險及途徑之一，為防範疫情對養豬產業衝擊，禁止廚餘等高風險原料進入蒸煮設備相對不足的小型養豬場確有必要，但對於蔗渣、酒粕、果菜殘渣等植物性原料，並未禁止使用。

農委會表示，小型養豬場設置廚餘蒸煮設備有實質困難，飼養過程傳播疫病風險相對較高，就登記飼養規模199頭以下雖已取得廚餘檢核再利用資格之273場養豬場，仍將輔導其轉用飼料飼養豬隻，無法配合者將輔導其自願性退場，並非針對所有199頭以下共計2264場養豬業者，業者如願意接受轉型輔導，將依其飼養規模補助改善其餵飼系統。

農委會說，若業者有意願退場不再養豬，將就其畜舍等設施補助拆除費用，另亦補助其廢棄物清除費用及獎勵金，各項措施均視業者實際情況採自願性輔導，且補助措施均較以往優惠。