輪椅族冬天出門危機多 伊甸無障礙生活節推線上體驗

下周就要變天，強度直逼冷氣團，入冬後降雨機率增加，天雨路滑，視線又不佳，身障朋友出門危機重重，伊甸基金會連續8年舉辦「無障礙生活節」，今年則打造線上體驗網站，短短1個月就吸引4萬人體驗。國際身心障礙者日前夕，伊甸也整理了身障朋友雨天外出常遇到的3大障礙，分別是「通道狹窄」、「違停亂象多」，以及「高低落差大」，籲社會大眾一起打造友善無礙的環境，給身障者一條安心外出與回家的路。

據國家人權委員會9月中最新發布的CRPD第2次國家報告獨立評估意見報告指出，台灣各城市裡，人行道無障礙普及率最高7成、最低只有2成，無障礙公車班次比率最高是75%、最低只有17%，無障礙環境的城鄉差距大，設施與服務仍不足，加上冬季天雨路滑，大大增加身心障礙朋友外出的風險。

輪椅族代表涂麗茹說，每年冬天來臨，就是行動大考驗。她表示，台灣仍有許多騎樓通道狹窄，又時常停滿機車、腳踏車，遇到下雨天，很難撐傘的輪椅族只能選擇開上馬路，壅塞道路加上昏暗天色，非常危險；若是搭公車，則常因民眾占用公車道，讓公車難以靠近人行道，使得渡板架設不完全，上下公車可能會跌落，這也讓許多身障朋友因此打消出門的念頭。

伊甸基金會表示，伊甸長年來推動無障礙生活與友善環境議題，希望從體驗開始，讓社會意識逐漸改變，因此連續8年舉辦「無障礙生活節」，今年因應疫情，特別以「感官生活圈」為主題打造線上體驗網站，透過互動遊戲讓民眾感受身障朋友視覺、聽覺與肢體遭受的不便與挑戰，上線短短1個月吸引4萬多人使用。此外，今年也推出療癒文青風LINE公益貼圖「好生活語錄」，希望民眾多多認購。

伊甸表示，無障礙生活節線上體驗網站會持續上線，歡迎有興趣的民眾或公私立單位一同來體驗。