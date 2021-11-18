快訊

打二劑AZ四個月後抗體變負的？羅一鈞回應了

台南也爆打錯疫苗！男子診所預約BNT卻被接種高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪椅族冬天出門危機多 伊甸無障礙生活節推線上體驗

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
公車亭與地面有高地差，輪椅族代表涂麗茹呼籲民眾不要違規占用，讓公車能靠近停靠。圖/伊甸基金會提供
公車亭與地面有高地差，輪椅族代表涂麗茹呼籲民眾不要違規占用，讓公車能靠近停靠。圖/伊甸基金會提供

下周就要變天，強度直逼冷氣團，入冬後降雨機率增加，天雨路滑，視線又不佳，身障朋友出門危機重重，伊甸基金會連續8年舉辦「無障礙生活節」，今年則打造線上體驗網站，短短1個月就吸引4萬人體驗。國際身心障礙者日前夕，伊甸也整理了身障朋友雨天外出常遇到的3大障礙，分別是「通道狹窄」、「違停亂象多」，以及「高低落差大」，籲社會大眾一起打造友善無礙的環境，給身障者一條安心外出與回家的路。

據國家人權委員會9月中最新發布的CRPD第2次國家報告獨立評估意見報告指出，台灣各城市裡，人行道無障礙普及率最高7成、最低只有2成，無障礙公車班次比率最高是75%、最低只有17%，無障礙環境的城鄉差距大，設施與服務仍不足，加上冬季天雨路滑，大大增加身心障礙朋友外出的風險。

輪椅族代表涂麗茹說，每年冬天來臨，就是行動大考驗。她表示，台灣仍有許多騎樓通道狹窄，又時常停滿機車、腳踏車，遇到下雨天，很難撐傘的輪椅族只能選擇開上馬路，壅塞道路加上昏暗天色，非常危險；若是搭公車，則常因民眾占用公車道，讓公車難以靠近人行道，使得渡板架設不完全，上下公車可能會跌落，這也讓許多身障朋友因此打消出門的念頭。

伊甸基金會表示，伊甸長年來推動無障礙生活與友善環境議題，希望從體驗開始，讓社會意識逐漸改變，因此連續8年舉辦「無障礙生活節」，今年因應疫情，特別以「感官生活圈」為主題打造線上體驗網站，透過互動遊戲讓民眾感受身障朋友視覺、聽覺與肢體遭受的不便與挑戰，上線短短1個月吸引4萬多人使用。此外，今年也推出療癒文青風LINE公益貼圖「好生活語錄」，希望民眾多多認購。

伊甸表示，無障礙生活節線上體驗網站會持續上線，歡迎有興趣的民眾或公私立單位一同來體驗。

身障者 公車 人行道

延伸閱讀

南市身障運引燃聖火 為明年全國賽備戰

110年獲贈50輛復康巴士破紀錄 中市府頒感謝牌表揚

身障拾荒男子生活陷困境 嘉義縣環保局伸援手協助清運

「異起相挺、愛無距離」 異人館守護伊甸青年勇敢追夢

相關新聞

疫情新危機！「細菌抗藥性」比例增3倍 未來恐無藥可醫

你分得清楚「細菌感染」、「病毒感染」嗎？新冠疫情下，疫苗、抗病毒藥物短缺問題備受矚目，而治療細菌感染的抗生素也面臨危機，...

天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

時序邁入11月天氣濕冷且日夜溫差大，民眾常出現膝蓋或關節疼痛等症狀，嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永提醒，有可...

配合COP氣候協議 環保署：明年完成2030年減碳計畫

COP26格拉斯哥氣候協議要求各國在2022年底前提出更積極的2030年氣候計畫，環保署今天在立法院表示，行政院已經召集...

foodpanda外送訂單大解密 高雄人獨愛這一味

德商foodpanda透過大數據研究針對外送訂單「大解謎」，高雄前5大下單區，居然清一色是工業區，除此高雄民眾獨愛點「鍋...

苗栗稱廚餘新規為萊豬而設 農委會：是要防非洲豬瘟

苗栗縣府農業處長李乙廷昨稱農委會近來輔導小型養豬場禁用廚餘是為了萊豬，言論引發爭議，今天在議會堅稱說法無誤，批評農委會為...

2021樂活石岡採橘趣 3遊程體驗農家特色

2021樂活石岡採橘趣來了！台中市農業局與石岡區農會輔導食水嵙休閒農業區，結合石岡區在地農特產品，今推出3條跨域特色遊程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。