下雨開車少做1事賠四千！他愣喊「學到了」 網卻讚：罰得恰當

近期受到東北季風影響，台灣東北部容易下起陣雨。一位民眾就表示，他看見有位駕駛因下雨天行車時沒有開燈，被人拍下車牌後檢舉投訴，直接被開罰4500元，讓他驚訝直呼「真恐怖，學到了」，文章曝光後，意外引起熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，他在網路看到有車主分享，某次下雨天行駛在高速公路時，因為並未開啟大燈，被周圍車輛拍下車牌後檢舉，直接被罰了4500元，讓他有些訝異，並困惑直呼「原來白天下雨沒開燈也能檢舉？」、「真恐怖，學到了，好險我車燈開AUTO（自動感應）。」

文章一出，不少網友也回應「罰這個真的很哭耶，日行燈還不行」、「雖然我的都自動開，但這個還是蠻無聊的」、「原來還有這樣的」、「如果要更機車點，太陽雨也是能檢舉」、「檢舉這種很無聊，就像警察攔你下來硬要開你紅單，不如檢舉開遠燈或晚上不開燈」。

但也有許多人同意只要下雨就該開燈，留言「下雨沒開燈辨識度變很差」、「天色昏暗的時候，銀色車很容易被混在背景裡，不管罰不罰錢，大家還是開燈的比較安全」、「這罰金很恰當」、「雨天白、銀的車不開燈直接被背景吃掉」；還有人則提醒原PO「之前一個開AUTO的雨天沒亮燈被檢舉」、「很多山區道路都有規定全天開頭燈，遇到這種AUTO不會幫你開」、「AUTO下雨不一定會開喔」。

事實上，根據道路交通安全規則第109條，汽車行駛時應遵守的用燈規範，包含一、夜間開亮頭燈；二、行經隧道、調撥車道應開亮頭燈；三、遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈；四、非遇雨、霧時，不得使用霧燈等，若未依照規定行駛，可依道路交通管理處罰條例第42條，處1200元以上3600元以下之罰鍰。道路交通管理處罰條例第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路不依規定使用燈光，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上，6000元以下罰鍰。