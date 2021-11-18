2021樂活石岡採橘趣 3遊程體驗農家特色

2021樂活石岡採橘趣來了！台中市農業局與石岡區農會輔導食水嵙休閒農業區，結合石岡區在地農特產品，今推出3條跨域特色遊程，邀請民眾持持振興五倍劵、農遊劵到台中石岡體驗採果、採菇、單車逍遙遊。

「2021樂活石岡採橘趣」記者會今在食水嵙休閒農業區石農咖啡館舉辦， 農業局表示，今年石岡區農會推出「2021樂活石岡採橘趣」每人999元的超值精彩休閒農業遊程，即日起至12月15日止。

遊程分成：來去石岡菇果一下、在石岡遇見初心、石岡單車逍遙採果趣共3條在地特色景點，結合在地養菇場、休閒農莊與鐵馬道等搭配最時鮮當季的採橘體驗，邀請全國民眾一起來石岡做客，享受樸實優美的農村風光。