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2021樂活石岡採橘趣 3遊程體驗農家特色

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
2021樂活石岡採橘趣來了！今年推出3條跨域特色遊程，邀請民眾持持振興五倍劵、農遊劵到台中石岡體驗採果、採菇、單車逍遙遊。圖／石岡區農會提供
2021樂活石岡採橘趣來了！今年推出3條跨域特色遊程，邀請民眾持持振興五倍劵、農遊劵到台中石岡體驗採果、採菇、單車逍遙遊。圖／石岡區農會提供

2021樂活石岡採橘趣來了！台中市農業局與石岡區農會輔導食水嵙休閒農業區，結合石岡區在地農特產品，今推出3條跨域特色遊程，邀請民眾持持振興五倍劵、農遊劵到台中石岡體驗採果、採菇、單車逍遙遊。

「2021樂活石岡採橘趣」記者會今在食水嵙休閒農業區石農咖啡館舉辦， 農業局表示，今年石岡區農會推出「2021樂活石岡採橘趣」每人999元的超值精彩休閒農業遊程，即日起至12月15日止。

遊程分成：來去石岡菇果一下、在石岡遇見初心、石岡單車逍遙採果趣共3條在地特色景點，結合在地養菇場、休閒農莊與鐵馬道等搭配最時鮮當季的採橘體驗，邀請全國民眾一起來石岡做客，享受樸實優美的農村風光。

石岡區農會說明，食水嵙休閒農業區位於知名的東豐自行車鐵道中段，區內除了著名的五福臨門神木、情人木橋、食水嵙溪生態、石農咖啡館與石岡傳統美食小舖等，周邊還有許多熱門的景點，如石岡水壩、九房彩繪村等，非常值得大家來樂活一日遊，消費還可參加購物節活動，登錄抽大獎。「2021樂活石岡採橘趣」遊程報名請洽南和觀光旅行社，電話：04-22418555。

2021樂活石岡採橘趣來了！今年推出3條跨域特色遊程，邀請民眾持持振興五倍劵、農遊劵到台中石岡體驗採果、採菇、單車逍遙遊。圖／石岡區農會提供
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