天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

時序邁入11月天氣濕冷且日夜溫差大，民眾常出現膝蓋或關節疼痛等症狀，嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永提醒，有可能是關節炎作祟，因關節之前可能曾經受損，發炎物質累績無法排除，提醒應作好保暖，冬令進補也應斟酌使用。

黃光永說，膝蓋或關節痛大多可導因於退化性關節炎，手指、肩頸僵硬也是症狀，其中又好發於膝關節，因為膝蓋受力最多；患者長年揹重物或激烈運動，年紀漸長後，都會導致關節處軟骨磨損、失去潤滑作用。

黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走；天氣潮濕時，尤其台灣秋冬日夜溫差大，感知痛覺的受器變得更敏感。

許多年輕患者也求助黃光永，大多是運動傷害導致天氣寒冷時，也容易發生關節痠痛，黃光永說，疼痛源多是軟性組織，如肌肉或肌腱等，建議運動完可以熱敷疼痛部位、鬆弛肌肉，能有效疏緩疼痛。

天氣冷寒冷不是只有退化性關節炎，黃光永也強調，若手部關節晨間疼痛超過1小時，也有可能是類風濕性關節炎；若40歲以下年輕人下背疼痛超過3個月合併下背晨間僵硬，有可能是僵直性脊椎炎。