快訊

打二劑AZ四個月後抗體變負的？羅一鈞回應了

台南也爆打錯疫苗！男子診所預約BNT卻被接種高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影

時序邁入11月天氣濕冷且日夜溫差大，民眾常出現膝蓋或關節疼痛等症狀，嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永提醒，有可能是關節炎作祟，因關節之前可能曾經受損，發炎物質累績無法排除，提醒應作好保暖，冬令進補也應斟酌使用。

黃光永說，膝蓋或關節痛大多可導因於退化性關節炎，手指、肩頸僵硬也是症狀，其中又好發於膝關節，因為膝蓋受力最多；患者長年揹重物或激烈運動，年紀漸長後，都會導致關節處軟骨磨損、失去潤滑作用。

黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走；天氣潮濕時，尤其台灣秋冬日夜溫差大，感知痛覺的受器變得更敏感。

許多年輕患者也求助黃光永，大多是運動傷害導致天氣寒冷時，也容易發生關節痠痛，黃光永說，疼痛源多是軟性組織，如肌肉或肌腱等，建議運動完可以熱敷疼痛部位、鬆弛肌肉，能有效疏緩疼痛。

天氣冷寒冷不是只有退化性關節炎，黃光永也強調，若手部關節晨間疼痛超過1小時，也有可能是類風濕性關節炎；若40歲以下年輕人下背疼痛超過3個月合併下背晨間僵硬，有可能是僵直性脊椎炎。

除了多喝水、充足的睡眠品質及適度運動外，黃光永建議天氣冷時應做好保暖，圍巾手套不可少，運動頻率高者護膝護踝等護具除了保護肢體外，更重要的是保溫關節；另，冬令進補是許多民眾冬天一大享受，但黃光永建議，類風濕關節炎患者應請教專業中醫師建議，否則將適得其反。

嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影
大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，年長患者長年揹重物或激烈運動，導致關節處軟骨磨損、失去潤滑作用。因此，也有病人選擇健保給付施打玻尿酸。記者莊祖銘／攝影
大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，年長患者長年揹重物或激烈運動，導致關節處軟骨磨損、失去潤滑作用。因此，也有病人選擇健保給付施打玻尿酸。記者莊祖銘／攝影

類風濕性關節炎 患者

延伸閱讀

莫名其妙就混打！北市民欲打流感疫苗 卻誤接種莫德納

影／遛狗追不上愛犬腳步 竟是類風濕性關節炎作怪

肌肉流失影響晚年生活？吃對食物、掌握飲食+運動黃金準則，打造健康「肌肉存摺」

健康長壽論壇／顛覆觀念！肌少症攝取蛋白質這個量剛好

相關新聞

疫情新危機！「細菌抗藥性」比例增3倍 未來恐無藥可醫

你分得清楚「細菌感染」、「病毒感染」嗎？新冠疫情下，疫苗、抗病毒藥物短缺問題備受矚目，而治療細菌感染的抗生素也面臨危機，...

天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

時序邁入11月天氣濕冷且日夜溫差大，民眾常出現膝蓋或關節疼痛等症狀，嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永提醒，有可...

配合COP氣候協議 環保署：明年完成2030年減碳計畫

COP26格拉斯哥氣候協議要求各國在2022年底前提出更積極的2030年氣候計畫，環保署今天在立法院表示，行政院已經召集...

foodpanda外送訂單大解密 高雄人獨愛這一味

德商foodpanda透過大數據研究針對外送訂單「大解謎」，高雄前5大下單區，居然清一色是工業區，除此高雄民眾獨愛點「鍋...

苗栗稱廚餘新規為萊豬而設 農委會：是要防非洲豬瘟

苗栗縣府農業處長李乙廷昨稱農委會近來輔導小型養豬場禁用廚餘是為了萊豬，言論引發爭議，今天在議會堅稱說法無誤，批評農委會為...

2021樂活石岡採橘趣 3遊程體驗農家特色

2021樂活石岡採橘趣來了！台中市農業局與石岡區農會輔導食水嵙休閒農業區，結合石岡區在地農特產品，今推出3條跨域特色遊程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。