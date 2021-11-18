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立委促淘汰化石燃料補貼 環保署承諾跨部會討論

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環保署公務及基金預算。記者吳姿賢／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環保署公務及基金預算。記者吳姿賢／攝影

COP26「格拉斯哥氣候協定」提到「淘汰無效率的化石燃料補貼」，立委今天指出，台灣離島油品海運補助、農機設備油價補貼等都是化石燃料補貼，應提出替代計畫並逐步移除；環保署長張子敬表示，願意向行政院報告，並跨部會討論如何達到格拉斯哥氣候協定的結論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環保署公務及基金預算，多名立委聚焦在台灣減碳工作如何因應國際趨勢。民進黨洪申翰今年赴蘇格蘭參與COP26，才剛返國尚在檢疫隔離，他以視訊質詢指出，格拉斯哥氣候協議明確希望加速減少或移除無效率的化石燃料補貼，過去G20、G7或APEC就曾提出要求成員國移除化石燃料補貼，這已幾乎是國際氣候政策最重要的一部分。

洪申翰表示，台灣2015年曾向APEC提出一份自願檢視報告，針對化石燃料補貼部分，提到台灣有離島油品海運補助、公路電價優惠、農機設備、油電免徵營業稅、農業動力基本電費減免、農機設備油價補貼等，環保署近兩年提出的七期燃油機車汰換，依照國際定義也是化石燃料補貼的一種。

洪申翰說，雖然國內化石燃料補貼散落在各部會，但環保署應該向行政院或其他部會告知化石燃料補貼的問題，不該再提供傳統補助或拉低費率，否則不符合現代氣候政策，應全力統籌召開跨部會會議，討論各部門的化石燃料補貼是否能夠提出相對應的替代計畫，以便逐步移除化石燃料補貼。

張子敬表示，環保署明年開始就不再補助七期燃油機車汰舊換新，化石燃料補貼為跨部會必須協商的問題，他也願意跟行政院政委龔明鑫報告，是否要在永續會的機制底下或授權環保署召開跨部會會議，除了針對化石燃料補貼做檢討以外。更要針對整份氣候協議共同檢視，台灣如何因應並達到協議方向。

化石 環保署 行政院

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