百年重大工程新烏山嶺隧道完工 八田與一跨時空相助

全國最大的曾文水庫透過放水到烏山頭水庫供應農業及民生工業用水，原有連通的烏山嶺隧道逾90年歷史有結構老化輸水能力降低問題，經濟部斥資24.6億元打造「新烏山嶺引水隧道」，歷時7年羽終於完工，串聯曾文、烏山頭等2座水庫，在水情穩定的情況下，每年輸送量高達10.5億立方公尺，今年7月通過經濟部水利署的安全檢核正式啟用，今年秋冬雜作灌溉陸續通水使用。

農田水利署嘉南管理處工程人員表示，八田與一當年興建烏山嶺隧道的施工紀錄，詳載那個地點有瓦斯、有爆炸坍方等，協助新烏山嶺隧工程難度雖高但無工安順利完工，可說是八田與一及當年為開挖隧道遇難工程人員冥冥中的保佑，舊烏山嶺隧道功成身退後成為備援管路，仍繼續守護南部供水穩定。

水利署在2013年開始進行新烏山嶺引水隧道工程，包含東口攔河堰、排砂道、輸水隧道、出水口等工程，輸水隧道長度達3422公尺，堪稱嘉南大圳開工百年來，最大的一項水利工程。

2020年適逢嘉南大圳動工百周年，新烏山嶺引水隧道工程配合「圳工百年」系列活動9月舉辦完工通水啟用典禮，因涉水利構造物使用前安全複核審查作業，尚無法使用，2022年7月經水利署安全複核小組會議通過，新烏山嶺嶺引水隧道終於通水使用。

新烏山嶺隧道全長超過3.4公里，橫跨楠西、六甲與東山等區，取水的新東口在曾文溪的曾文二號與三號橋之間的右岸，曾文水庫放水後引流至烏山頭水庫上游姜子寮附近的新西口，嘉南地區一期、二期稻作及秋冬季雜作加上民生、工業等用水，都要經過新烏山嶺隧道輸送。

農田水利署嘉南管理處工程組指出，烏山嶺隧道的建造是挖穿烏山嶺下方，從山的另一邊引水，因滿布瓦斯，八田與一開通隧道時，就遭遇到瓦斯爆炸及崩坍等，犧牲上百條人命，新烏山嶺引水隊道與舊隧道相距才100公尺，施工難度同樣很高。

但「八田與一留下詳細施工紀錄幫助很大」，如開挖到幾公尺處會遇到瓦斯，那個地點易崩坍等，經過謹慎的地質調查，施工時會避開，偵測到一點點瓦斯，人員就會撤離，加強通風待瓦斯散去再進入施工，加上現代工程技術精進很多，順利達到零工安。