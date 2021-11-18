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7-11「天素地蔬複合店」中壢新亮相！有近300種素蔬食

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全新「天素地蔬複合店」共有近300種素蔬食品項，其中近4成為純素商品，滿足不同消費情境的內用外帶需求。圖／統一超商提供
7-ELEVEN全新「天素地蔬複合店」共有近300種素蔬食品項，其中近4成為純素商品，滿足不同消費情境的內用外帶需求。圖／統一超商提供

2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）評比結果出爐，統一超商為食品零售產業唯一受邀的台灣企業，從70多家參與的國際企業中脫穎而出，連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，顯示統一超商長期投入企業永續，名列世界標竿企業，獲國際高度肯定。

2021年為統一超商的永續元年，今年在DJSI食品零售業評比29個項目中共有9項獲得滿分，包括：公司治理面（重大議題因應、風險及危機管理、行為準則、客戶與關係管理）、環境面（環境報告、水相關的風險管理）、社會面（社會報告、員工訓練及發展、企業公民與慈善），ESG各面項均獲得良好成績，即使在疫情影響下，仍持續落實企業永續發展，再獲國際肯定，成為零售業界永續營運領航者。

統一超商永續理念與成果今年屢獲國內外多項大獎，包含遠見CSR企業社會責任獎、資誠永續影響力獎皆拿下雙獎殊榮，昨天（11月17日）更獲頒國內永續經營及永續報告書評比最具代表性之標竿獎項「TCSA台灣永續獎」4項大獎，並且首度入選「台灣十大永續典範企業獎」，是國內超商業態中唯一獲選的企業，永續治理成效卓著。

統一超商致力於永續地球（Environment）、共好社會（Social）、幸福企業（Governance）3大目標，在董事會轄下的「永續發展委員會」設置籌組減塑、減碳、惜食、永續採購等4個小組共同推動專案，將「永續」深植公司文化中。今年導入TCFD，掌握氣候變遷風險、設定剩食減量中長期目標、透過綠色採購取得原物料永續認證等，執行多項永續行動方案；7-ELEVEN更領先市場、於中壢打造全新「天素地蔬複合店」，並於OPEN POINT App發表數位工具「i珍食地圖」，以數位服務、促進綠色消費，邀大眾者共同參與永續行動。

統一超商表示，為標竿國際企業綠色永續作法，7-ELEVEN致力於ESG各面向的推動，以「我的永續、你的日常」為概念，今年減塑專案小組已逐步推展各項做法，包括開發新的環保材質包裝、降低三明治和便當等鮮食商品包裝及塑膠袋厚度、與統一企業攜手導入無標籤的礦泉水，並提高自帶杯的回饋金、導入循環杯、循環包材等，期能達成2023年一次性塑膠占比低於20%、2028年一次性塑膠占比低於10%，最終2050年完全淘汰一次性塑膠目標。

不僅如此，7-ELEVEN標竿聯合國大會2021年為國際蔬果年目標，期望藉此與國際社會共同提升全球蔬果飲食意識，7-ELEVEN去年即率通路之先推出素蔬食辨識LOGO、開創鮮食廠素蔬食專用產線、打造鮮食自有品牌「天素地蔬」；「天素地蔬」系列商品上市一年來，透過在冷藏冰箱成立品牌專區方便就近購買，目前已有1,500間門市銷售數十款蔬素食商品，吸引超過530萬人次購買，累計約可減少超過1,175公噸的碳排放量。

全新的7-ELEVEN「天素地蔬複合店」共有近300種素蔬食品項，其中近4成為純素商品，除了廣受素蔬食者喜愛的冷凍盒餐、微波鮮食之外，更擴大引進冷凍、冷藏、常溫等居家烹調型素食商品，包含全球知名、本土植物肉品牌的植物肉漢堡排、植物肉調理包等，還有使用新豬肉製成的小籠湯包、餡餅等冷凍品，同時引進國內外知名素食品牌的乾拌麵、穀物棒、植物奶等，滿足不同消費情境的內用外帶需求。

7-ELEVEN表示，近年許多年輕族群追求健康或因減碳、環保選擇吃蔬食，更有部分是不排斥葷食、但更偏好食用植物性產品或蔬菜的「彈性素食者」，為提倡素蔬食飲食，7-ELEVEN長期推動「周一蔬食日」以OPEN POINT點數回饋鼓勵消費者，並且響應「世界無肉日」1,500間「天素地蔬專區」11月23日至11月25日限時3天鮮食全品項可享省7元優惠。

●7-ELEVEN「天素地蔬複合店」長業門市：桃園市中壢區長春路23號

7-ELEVEN「天素地蔬複合店」引進全球知名、本土植物肉品牌的植物肉漢堡排、植物肉調理包等，還有使用新豬肉製成的小籠湯包、餡餅等冷凍品，同時引進國內外知名素食品牌的乾拌麵、穀物棒、植物奶等。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「天素地蔬複合店」引進全球知名、本土植物肉品牌的植物肉漢堡排、植物肉調理包等，還有使用新豬肉製成的小籠湯包、餡餅等冷凍品，同時引進國內外知名素食品牌的乾拌麵、穀物棒、植物奶等。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「天素地蔬複合店」引進全球知名、本土植物肉品牌的植物肉漢堡排、植物肉調理包等，還有使用新豬肉製成的小籠湯包、餡餅等冷凍品，同時引進國內外知名素食品牌的乾拌麵、穀物棒、植物奶等。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「天素地蔬複合店」引進全球知名、本土植物肉品牌的植物肉漢堡排、植物肉調理包等，還有使用新豬肉製成的小籠湯包、餡餅等冷凍品，同時引進國內外知名素食品牌的乾拌麵、穀物棒、植物奶等。圖／統一超商提供
7-ELEVEN長期推動「周一蔬食日」以OPEN POINT點數回饋鼓勵消費者，並響應「世界無肉日」1,500間「天素地蔬專區」11月23日起限時3天鮮食全品項可享省7元優惠。圖／統一超商提供
7-ELEVEN長期推動「周一蔬食日」以OPEN POINT點數回饋鼓勵消費者，並響應「世界無肉日」1,500間「天素地蔬專區」11月23日起限時3天鮮食全品項可享省7元優惠。圖／統一超商提供
統一超商永續理念與成果今年屢獲國內外多項大獎，昨天（11月17日）獲頒國內永續經營及永續報告書評比最具代表性之標竿獎項「TCSA台灣永續獎」4項大獎，並首度入選「台灣十大永續典範企業獎」，是國內超商業態中唯一獲選的企業。圖／統一超商提供
統一超商永續理念與成果今年屢獲國內外多項大獎，昨天（11月17日）獲頒國內永續經營及永續報告書評比最具代表性之標竿獎項「TCSA台灣永續獎」4項大獎，並首度入選「台灣十大永續典範企業獎」，是國內超商業態中唯一獲選的企業。圖／統一超商提供
7-ELEVEN與統一企業攜手導入無標籤的礦泉水。圖／統一超商提供
7-ELEVEN與統一企業攜手導入無標籤的礦泉水。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品上市一年來，透過在冷藏冰箱成立品牌專區方便就近購買，目前已有1,500間門市銷售數十款蔬素食商品，吸引超過530萬人次購買，累計約可減少超過1,175公噸的碳排放量。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品上市一年來，透過在冷藏冰箱成立品牌專區方便就近購買，目前已有1,500間門市銷售數十款蔬素食商品，吸引超過530萬人次購買，累計約可減少超過1,175公噸的碳排放量。圖／統一超商提供
7-ELEVEN全新「天素地蔬複合店」共有近300種素蔬食品項，其中近4成為純素商品，滿足不同消費情境的內用外帶需求。圖／統一超商提供
7-ELEVEN全新「天素地蔬複合店」共有近300種素蔬食品項，其中近4成為純素商品，滿足不同消費情境的內用外帶需求。圖／統一超商提供
2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）評比結果出爐，統一超商為食品零售產業唯一受邀的台灣企業，從70多家參與的國際企業中脫穎而出，連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，獲國際高度肯定。圖／統一超商提供
2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）評比結果出爐，統一超商為食品零售產業唯一受邀的台灣企業，從70多家參與的國際企業中脫穎而出，連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，獲國際高度肯定。圖／統一超商提供

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