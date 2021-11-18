秋冬來台中山城泡湯、採果 五大特色農遊路線出爐！
秋高氣爽，來去台中山城體驗農家生活，台中市政府觀光旅遊局與山城民宿一起精選「五大特色農遊路線」，白天欣賞山城獨具魅力特色建築、景點及農村風光、晚間在蟲鳴鳥叫聲中、徐徐微風吹拂下細細品嘗在地美食，帶旅人深度體驗農村之美。
觀旅局表示，台中山城農遊路線各具特色，有主打靠近生態自然的自行車騎乘，透過感受石岡、東勢山城客庄慢活魅力綠色慢活路線；以及全台最大柑橘產地豐原，帶領旅人體驗親手採果樂趣；亦或是到浪漫紫色故鄉新社，與親朋好友一同漫遊，在動手做DIY同時留下獨一無二的回憶；也可以選擇到谷關及松鶴部落放鬆身心，與大自然來一場心靈交流。
觀旅局指出，除了既定路線，也可以選擇自由搭配台中山城採果活動，此時節到訪豐原剛好能夠看見滿山滿谷的金黃茂谷、桶柑，適合不同年齡層族群前往體驗採果樂趣；結束還能順遊豐原心鎖橋花之道、體驗公老坪夜景。
觀旅局提醒，防疫期間外出旅遊時，應保持良好個人衛生習慣，出入密閉空間場所應佩戴口罩，勤洗手並落實保持社交距離，保護自己也守護他人健康。更多台中旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（ https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。
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