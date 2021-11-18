因應COP26協議 環保署：速成2030減碳目標

環保署長張子敬於18日在立院報告指出，因應格拉斯哥氣候協議疾呼各國應在2030年減碳45％，經行政院召集已成立淨零排放路徑評估工作組決議，將納入檢討原訂2030年減碳目標，並於2022年底前檢討完成長期策略(LTS)綜合評估報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會18日邀請環保署針對2022年預算及「參與聯合國氣候變遷大會（COP 26）成果以及提升我國氣候績效政策方向」，進行專題報告，並備質詢。

未來10年是關鍵

署長張子敬報告指出，蘇格蘭格拉斯哥召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）日前落幕，產出「格拉斯哥氣候協議」（Glasgow Climate Pact）， 其中提到升溫攝氏1.1度已是既有現狀，未來10年將是關鍵時期。

張子敬並表示，因應協議，台灣將致力非二氧化碳（含甲烷）在內的減量工作；2022年底前提交「調適通訊」、「長期策略綜合評估報告」，2025年應提交2035年目標，2030年提交2040年目標；在碳交易部分確立「國際可轉讓減緩成果」轉移機制及永續發展機制適用方法。

台灣減碳績效卓著

張子敬表示，我國能源燃燒二氧化碳僅比過去成長0.1，和日本相當，比亞洲各國包括新加玻、韓國、中國還要少很多，經濟成長與溫室氣體排放已脫鉤，碳排放密集度（CO2e／GDP）也已降低40％，依據國際統計資料，我國也有具體減碳績效。

不過為了更提升我國氣候績效，會檢討2030年減量目標（NDC），並在淨零排放路徑評估工作中一併討論；氣候法草案除了納入長期的目標外，也要求檢討每5年的目標績效，草案將有調適專章，包括強化基礎能力、風險評估、民眾參與等等。

質疑空污費太低

民進黨立委賴惠員指出，政府大推減碳政策，但空污費率太低，企業缺乏減碳誘因，賴惠員舉例硫氧化物，其每公斤空污費從6.6到10元，但是相關環保建置成本卻高達10到17元，企業為何要多花錢去建置新購設備呢？張子敬表示，環保署也注意到這一點，將會開會進行討論。

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