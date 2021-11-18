全球夯什麼片？Netflix推每週Top 10熱門排行 《魷魚遊戲》依舊霸榜

雖然說喜歡看什麼片是自己的事，但面對越來越澎湃的串流平台片庫，只能抓緊空閒時光追劇的觀眾們，在開追一部新戲之前，不免想要參考一下「大家都在看什麼？」跟上社群最新話題的同時也減少踩雷的機率。

Netflix繼去年初推出「10大熱門排行」功能，每天即時更新榜單，讓用戶可以隨時一覽當地觀眾都在看什麼影片之後，現在更推出全新網站「Netflix Top 10」，每週更新全球及各個國家/地區最受歡迎的Netflix影片排行榜。