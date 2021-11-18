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全球夯什麼片？Netflix推每週Top 10熱門排行 《魷魚遊戲》依舊霸榜

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Netflix正式推出全新網站「Netflix Top 10」，每週為您更新全球及各個國家/地區最受歡迎的Netflix影片排行榜。圖／Netflix提供
Netflix正式推出全新網站「Netflix Top 10」，每週為您更新全球及各個國家/地區最受歡迎的Netflix影片排行榜。圖／Netflix提供

雖然說喜歡看什麼片是自己的事，但面對越來越澎湃的串流平台片庫，只能抓緊空閒時光追劇的觀眾們，在開追一部新戲之前，不免想要參考一下「大家都在看什麼？」跟上社群最新話題的同時也減少踩雷的機率。

Netflix繼去年初推出「10大熱門排行」功能，每天即時更新榜單，讓用戶可以隨時一覽當地觀眾都在看什麼影片之後，現在更推出全新網站「Netflix Top 10」，每週更新全球及各個國家/地區最受歡迎的Netflix影片排行榜。

Netflix表示，將於每週二公布最新「Netflix Top 10」排行，數據來自前一週週一至週日的觀看時數，包含原創及授權影片，榜單分為全球10大電影（英語）、節目（英語）、電影（非英語）及節目（非英語）。除了全球排行之外，也會公布90多個國家/地區的個別榜單。上個月推出的「影片總排行榜」也可在網站中找到，計算影片在Netflix上線後28天的總觀看時數排行。但網站目前只提供英語和西班牙語，預計明年將支援更多語言版本。

用戶可從手機或電腦網頁瀏覽全球排行，包含原創及授權影片，榜單分為電影/節目、英語/非英語共4類。圖／Netflix提供
用戶可從手機或電腦網頁瀏覽全球排行，包含原創及授權影片，榜單分為電影/節目、英語/非英語共4類。圖／Netflix提供

電影 語言 西班牙

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