疫情新危機！「細菌抗藥性」比例增3倍 未來恐無藥可醫

你分得清楚「細菌感染」、「病毒感染」嗎？新冠疫情下，疫苗、抗病毒藥物短缺問題備受矚目，而治療細菌感染的抗生素也面臨危機，近年發現「細菌抗藥性」比例增加，甚至疫情期間增加3倍。感染科醫師呼籲，民眾應有正確使用抗生素觀念，政府、醫藥界應重視引進與研發，勿讓國人未來碰上「無藥可醫」窘境。

抗生素是一種可抑制細菌生長、殺死細菌的藥物。近年醫界觀察，細菌抗藥性增加，導致治療難度提高、住院時間拉長及醫療支出增加等。然而新冠疫情之下，部分細菌抗藥性比例增加3倍，若新冠肺炎患者加上抗藥性細菌感染，可能導致住院時間延長3至5倍。

台灣感染醫學會理事長王復德表示，國內監測近10年加護病房感染個案，有4種抗生素抗藥性細菌比例增加。他提醒，多重抗藥性問題廣泛，國衛院近期觀察，除了住院、高齡族群病人外，問題也延燒到門診、小兒科病人。

王復德說，衛福部也預估，若抗生素抗藥性（AMR）未能控制，2050年台灣每年恐有3.3萬人因此死亡，相當於每5位死者中，有1位是因抗藥性細菌感染所致，將導致我國GDP損失2%，每年經濟損失恐達3000億台幣。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，美國學者發表文獻，新冠疫情期間美國疫情嚴峻，醫護投入防疫而忽略基本感控措施，沒有落實區分院內乾淨區及污染區，文章也呼籲，應有足夠資源來執行感染管控，否則一但產生抗藥性，病人預後狀況通常不好。

陳宜君提到，我國本土疫情時，政府採取讓醫院降載、延後非急迫性醫療等，動員醫護收治新冠病人，而大多民眾重視勤洗手、戴口罩，的確減少感染流感機率，但留在院內的病人大多是癌症、重症等，身體狀況不好，本身就容易感染，感染機率高、抗藥性也隨之增加。

根據國內調查，有高達7成的國人對於抗生素使用存在錯誤認知，不知道抗生素用來對抗細菌。台灣感染管制學會理事長陳宜君舉例，普通感冒多半由病毒引起，而抗生素是針對細菌，通常抗生素對普通感冒無效。

此外，根據《感染控制雜誌》2020年發表調查，近9成受訪感染科醫師認為，常需合併2種以上抗生素治療、或改用廣效型抗生素，但7成以上醫師表示，因此可能導致副作用增加、住院時間拉長、預後較差等。

陳宜君表示，專業醫療人員也可能因為「抗生素認知不足」、「避免醫療糾紛」等原因，面臨不當使用抗生素的困境。且在缺乏誘因下，僅少數藥廠願意投入抗生素研發，未來恐面臨「無藥可對抗」的狀況。呼籲全民應一同努力，民眾也要熟記「四不一要」抗生素觀念：

1.「不」主動要求抗生素

2.「不」隨便自己買抗生素來吃

3.「不」吃他人的抗生素

4.「不」要隨便停藥

5.「要」遵守醫囑使用抗生素