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影／鯤鯓王平安鹽祭周日登場 今年擲筊獎金達8萬8888

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
萬善爺平安鹽袋正式對外曝光，相當討喜。記者謝進盛／攝影
萬善爺平安鹽袋正式對外曝光，相當討喜。記者謝進盛／攝影

2021鯤鯓王平安鹽祭本月20、21日將在台南北門南鯤鯓代天府登場，發行18年的平安鹽袋，首度輪由供奉的萬善爺 - 囡仔公代言，發行有5萬個，不過考量防疫，取消往年排隊領取，21日免費贈送參加跋桮（擲筊）比賽信眾，採現場報名，最多聖杯者，可獲8萬8888元發財金。

鯤鯓王平安鹽祭今年由南鯤鯓代天府主辦，廟方今上午舉行記者會，萬善爺平安鹽袋正式對外曝光，除有Q版萬善爺神明圖案，還印有平安賜福字體，相當吸睛。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄等人出席，會場熱鬧滾滾。

陳浚鎰說，南鯤鯓代天府有359年歷史文化，今年突破創新，將平安鹽袋設計理念結合，六十甲子納音法與五行相生、南鯤鯓代天府建築特色、南鯤鯓代天府雕刻匾額對聯、以及五府千歲與萬善爺的排序登場。綜合以上，組成的四大文化密碼：【顏色】、【建築】、【文字】、【主神】。也將未來13年平安鹽袋設計奠定了核心概念「天要照甲子、人也要照倫理」

廟方表示，今年製作5萬個鹽袋，將在21日中午12點到下午4點擲筊活動，只要參加擲筊都送一只。

20日傍晚5點30分起，邀請「王功龍獅團」演出–夜光龍。晚上7點有國寶級的歌仔戲大師廖瓊枝「五女拜壽」酬神謝戲。

陳浚鎰指出， 21日安排有請鹽、祭鹽、謝鹽的平安鹽祭科儀三部曲，現場有100輛重機車隊為前導，讓萬善爺搭乘藍寶堅尼跑車進場。

侯賢遜說，今年擲筊比賽僅安排周日一天，安排中午12點至下午4點登場，前三名有獎金，以聖杯多寡論定，分別8萬8888元、1萬6888元、8888元，獎金由台灣守護文創公司提供，歡迎民眾前來試手氣。更多訊息可上南鯤鯓代天府 粉絲專頁

https://www.facebook.com/nkstemple7863711

2021鯤鯓王平安鹽祭將登場，今年擲筊獎金達8萬8888元。記者謝進盛／攝影
2021鯤鯓王平安鹽祭將登場，今年擲筊獎金達8萬8888元。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰等人說明今年平安鹽祭特色。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰等人說明今年平安鹽祭特色。記者謝進盛／攝影
萬善爺平安鹽袋正式對外曝光，相當討喜。記者謝進盛／攝影
萬善爺平安鹽袋正式對外曝光，相當討喜。記者謝進盛／攝影
萬善爺平安鹽袋正式對外曝光，相當討喜。記者謝進盛／攝影
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南鯤鯓代天府 台南 建築

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