KLOOK推雙北租車免費到府 跨年早鳥預訂六五折起
每次租車要出去玩，還要大包小包搭其他交通工具去車行取車，實在有些舟車勞頓。為了解決旅客奔波的不便，旅遊預訂平台KLOOK今天宣布推出「到府取還車」服務，雙北特定區域免費試營運，預計明年上半年逐步將此服務拓展至全台其他區域。
此外，為因應跨年連假到農曆春節的租車高峰，KLOOK也推出跨年租車早鳥預訂優惠，連續租三天有65折起折扣，還享有「買貴退差價」「取車前免費取消」等彈性政策，11月30日前預訂完成還送Uber乘車券100元，正在安排連假自駕出遊的旅客可以手刀先訂起來。
KLOOK商務開發副總監蔡岳廷表示，根據KLOOK平台數據觀察，超過八成的消費者在搜尋取還車地點的時候，會以捷運站、火車站和高鐵站周邊為主，除了看重跨城市旅遊的交通接駁外，同時也考量取還車的方便性；為了提高取還車的效率，KLOOK開始在於台北和新北市推出到府取還車的服務，只要下訂租車後，聯繫客服登記預約到府取還車，一旦預約成功租車行就會在出遊前把預訂的車輛送到家。
KLOOK說，想體驗「到府取還車」的旅客，需先在KLOOK租車頁面搜尋取車點的地區、車輛和時間區段，並下訂帶有「免費到府取還車」標籤的車輛；訂單確認後48小時內，將會發送「到府取/還車」需求申請連結給旅客，並於24小時內回覆預約結果，每日預約名額有限，一旦預約成功，租車行會於取車前與旅客聯繫確認，並在出發前將車輛送到家或是指定地址，同時完成車輛點交手續，旅客就不用再跑一次租車行取車，體驗上更加流暢順利。
除了到府取還車服務上線外，KLOOK說，針對年底跨年連假等出遊旺季，即日起推出「跨年租車」早鳥優惠，最低單日租車僅需1260元，連續租三天以上還有65折起等折扣。
KLOOK說，同時還提供買貴退差價的保證，只要發現預訂的金額高於其他平台，經審核確認後除了退還差價，還另外加退5%的補償金，確保旅客都能享有市場最低價；此外，也依不同租車業者提供取車前到48小時前不等的免費取消服務，在11月30日前完成預訂還加送Uber 100元乘車金。
KLOOK說，「一站式租車預訂服務」推出一年，目前已為全台租車最大平台，合作租車業者遍佈全台，提供上萬種租車選擇、取還車店面超過250個，更是疫情逐漸回穩時該平台上成長幅度最高的商品之一。以往跨年假期甚至農曆新年等出遊旺季，整體租車需求約較平日成長兩至三倍，12月中時熱門車款幾乎已銷售一空。為避免連假想出去玩，卻發現一車難求，建議可以及早規畫，還能同時享有早鳥等各種優惠。
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