萬金石馬拉松周日開跑!台2線交通管制資訊這邊看

「2021新北市萬金石馬拉松」將於11月21日清晨從萬里區沿著北海岸台2線舉行，當天部分路線將進行交通管制，新北市交通局提醒，用路人盡量避開活動路段，提早改道或減速慢行，注意安全。

交通安全科科長林昭賢表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制從21日凌晨2時至14時封閉往淡水方向的車道，調撥對向內側車道通行，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制；金山區聯外道路自6時至8時30分進行管制，禁止橫越台2線賽道，另外野柳港區周邊從6時至8時30分全線雙向封閉管制。

交通局提醒，當日需搭乘行經活動管制路段的公車乘客，可於原站牌臨近中央分隔島處設置的臨時站牌候車，金山市區民眾於管制期間可搭乘市區接駁車至環金路臨時站牌候車，各公車班次仍維持載客服務。

另外，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，相關公車搭乘資訊，可詳洽淡水客運淡水站(02)26213340、基隆客運金山站(02)24982155、皇家客運金山站(02)24082043、福和客運(02)22628829或國光客運(0800010138)詢問。

交通局表示，賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊，請車主配合；各重要交叉路口將由現場員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，會視賽情儘早解除；呼籲駕駛人儘量避開管制路段，如須行經活動管制區域請減速慢行，並依指示牌面及管制人員指引，確保行車安全，也請注意沿線資訊可變標誌(CMS)，隨時收聽警察廣播電臺，掌握最新交通訊息。

活動內容及交通管制資訊，可上2021新北市萬金石馬拉松官方網站（https://www.wanjinshi-marathon.org/交通資訊）查詢。