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影／搶救罕見活體擱淺偽虎鯨 插管補水後傳出好消息

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始灌食。記者游明煌／攝影
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始灌食。記者游明煌／攝影

宜蘭蘇澳海域昨天中午有一隻活體偽虎鯨擱淺，後送至基隆八斗子岸置中心的救援站執行復健及醫療。中華鯨豚協會指出，這隻為雌性青少年個體，體長320公分，要十多人才搬得動，偽虎鯨活體擱淺罕見。志工從昨晚到今天徹夜輪班照顧救治，插管補水，目前傳出好消息，上午11時起灌食。

中華鯨豚協會指出，偽虎鯨主要分布溫帶至熱帶海域分布。不常有擱淺事件發生，活體擱淺少見。壽命可55到60歲，成熟體型4到6 公尺，成熟體重雄型體重可達2200公斤。

志工從昨天下午開始排班照顧，池邊有人負責記錄呼吸情況，池中有4到5人負責保定與定時觀察鯨豚的呼吸與排泄，相當辛苦。

中華鯨豚協會專員郭祥廈說，偽虎鯨偏瘦，但沒有明顯外傷，體長320公分要十多人才抬得動，很多志工、海巡、地方人士幫忙。昨天做了超音波，有部分積水，獸醫師打抗生素，並插管補充水分，有插管補水，如果胃裡酸度夠會評估餵食。

郭祥廈表示，以前活體擱淺偽虎鯨多半沒久就往生，這隻是唯一有機會可試試看，救援任務無法保證一定能成功，盡全力而為。他昨天到現在一在現場守著，站了7、8個小時，志工都輪班相當辛苦，目前志工仍不足，希望有更多的人可加入。

蔡馥嚀說，幼鯨約有300、400公斤，外型偏瘦弱，昨天超音波和熱像儀檢查，胃部可能久未進食，脂肪層比較薄，已進行生物相關機能檢查，了解有沒有其他疾病。 以基隆收容的經驗來說，偽虎鯨很少見，個體比較大，目前和協會全力救援，希望有機會成功野放。

蔡馥嚀指出，基隆救援站原來是八斗子岸置中心，2年前開始重新整建，除了維持岸置中心功能外，也優化救援的環境和品質，增加志工休息空間及整個環境及設備等，讓救援的品質更好，有利後續救援工作。

罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始灌食。圖／蔡馥嚀提供
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始灌食。圖／蔡馥嚀提供
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始灌食。記者游明煌／攝影
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始灌食。記者游明煌／攝影
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始餵食。圖／蔡馥嚀提供
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始餵食。圖／蔡馥嚀提供
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始餵食。圖／蔡馥嚀提供
罕見活體偽虎鯨擱淺救援好消息，插管補水開始餵食。圖／蔡馥嚀提供

鯨豚 基隆 獸醫師

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