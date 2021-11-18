一張圖看下周冷空氣移動！鄭明典指它是關鍵：天氣變化更有感

下周一冷空氣南下，強度預計接近大陸冷氣團。中央氣象局長鄭明典今天PO出一張圖帶民眾看冷空氣如何移動。他說，低壓扮演關鍵角色，一旦發展後西側北風增強，會把北方冷空氣往南送，「台灣天氣變化更有感」。

鄭明典在臉書上說，大氣是3度空間流體系統，看平面只能看出其中一部分，不是全貌。不過，追蹤冷空氣還是有點趣味性。

鄭明典說，他PO的圖左側箭頭處的冷高壓是下周降溫的前導天氣系統，這個冷高壓的源頭在裏海附近發展，冷空氣則來自更北的極區範圍。

鄭明典說，右側箭頭附近的低壓有關鍵角色，這個低壓發展後，它西側的北風增強，把北方的冷空氣往南送，這個機制讓台灣的天氣變化更有感。

氣象局說，下周一起有一波較強冷空氣報到，目前預計是東北季風等級，接近大陸冷氣團。北部低溫下探13到15度，最冷時間是下周一晚間到下周二清晨，台北市低溫15度，北部局部地區13度，桃竹苗沿海空曠地區可能再低1到2度。該冷空氣預計下周四才會減弱。