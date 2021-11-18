「小綠人」不再虐待動物 廢調節血壓健康食品動物實驗

國內健康食品須拿到「小綠人」認證，才能宣稱其功效，目前有13項認證標章。但要拿到認證通常需透過動物實驗證明，而屢遭動保團體批評殘忍且無法證實對人體確有功效。衛福部食藥署今天預告修正「健康食品之輔助調節血壓功能評估方法」草案，刪除輔助調節血壓功能的動物實驗；新制最快明年上半年上路。

近年動物福利的議題受到關注，之前便有動保團體抗議食藥署預告的「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，不應再進行「幫老鼠製造關節炎，再給予受試產品」的動物實驗。而食藥署先前也已廢除抗疲勞功效健康食品的動物實驗，讓實驗小鼠不用跑到死。

食藥署則今天預告修正「健康食品之輔助調節血壓功能評估方法」草案，並修正名稱為「健康食品之輔助調節血壓保健功效評估方法」。

食藥署食品組科長楊依珍表示，修正重點包含刪除動物實驗、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目，以及修訂數據統計分析方法與結果判定的規範及保健功效宣稱。

她說，調節血壓健康食品原本就以人體試驗的血壓變化狀況為主，動物實驗只是輔助。因此將人體試驗的條件和統計方式訂定的更清楚，例如要求尚未服用血壓藥者才能納入受試者，並訂定試驗組與對照組人數和試驗時間，讓業者更好遵循，並研議廢除動物實驗。

目前「小綠人」標章開放13項產品可宣稱功效，包括「骨質保健」、「調節血脂」、「不易形成體脂肪」、「護肝」、「免疫調節」、「延緩衰老」、「胃腸功能改善」、「調節血糖」、「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「輔助調整過敏體質」、「牙齒保健」、「促進鐵吸收」。

「輔助調節血壓」是第二項廢除動物實驗作為評估的項目。楊依珍表示，草案預告評論期60日，如順利最快明年上半年公告，但會給予廠商兩年緩衝期。