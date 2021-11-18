台大護理師解放雙手！全國首創手術房語音輸入系統

手術室裡的護理師超忙碌，除要準備無菌器械、快速提供醫師各項物品，手術過程還有十幾次重要時間點需要紀錄，常常只能先記在腦袋，有空擋才能寫在紙上，壓力山大，手術後還得把紙上紀錄輸入電腦。台大醫院率先研發的「醫療手術語音辨識輸入系統」已獲得專利，護理師只要配戴藍牙耳機，用嘴巴講就能紀錄，看一眼大螢幕就能確認輸入無誤，雙手還能幫忙醫師張羅物品，手術效率更高，工作壓力也大幅減輕。

從頭參與研發這項新技術的重要推手，是已在台大醫院手術室服務24年的護理長王方。王方表示，手術室裡至少要有兩位護理師，一位是全程戴著無菌手套的「刷手護理師」，要在手術台上協助醫師，另一位是不需戴無菌手套的「巡迴護理師」，要隨時提供要各種物品，如拆無菌物品、器械、醫材、協助手術環境設備儀器的擺放、電話聯絡，還有一重要工作就是「手術紀錄」。

王方表示，手術紀錄必備的幾個重要時間點非常多，例如手術開始時間、抗生素給予時間、開始手術前確認病人基本資料的「Time out」時間、開始用止血帶的時間、鬆開止血帶的時間、病人出手術房的時間。如果是比較複雜的手術，可能養第二個手術團隊接力進駐，紀錄要會更多。

這些紀錄不論是對於手術的當下、或是術後的回顧，都是極重要的資訊。王方表示，比如截肢手術時使用止血帶，如果用太久，可能導致組織損傷，所以護理師記錄下時間之後，半小時就要提醒醫師，醫師就知道要加速進行或先暫時放鬆止血帶。這些紀錄留在病歷中，也是日後精進手術品質、提升病人安全的重要資訊，假設術後發生感染，醫師檢視紀錄也可能找出有關的因素。

王方表示，巡迴護理師要及時回應手術台的需要，還要做這麼多紀錄，有時候沒辦法立刻記在紙上，只能先記在腦中，術中空檔才能謄寫，壓力非常大。因此開刀房團隊與資訊室從兩、三年前就開始設計語音輸入系統，中間測試過許多種收音方式、設法避免手術房中的其他人的聲音和雜訊干擾，終於成功開發出這套可精準記錄的「醫療手術語音辨識輸入系統」，並於2020年1月21日獲得專利。