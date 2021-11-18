九旬失智老婦瘡如碗口般大且深可見骨 高醫及時救援
失能臥床不起的民眾，壓瘡容易上身，高雄一名90歲失智老婦去年9月開始臥床，才3個月臀部薦骨上方就出現壓瘡，外傭不懂如何處理，隔兩個月發燒掛急診，傷口已大到直徑10公分，深可見骨，後來緊急轉介高醫傷口照護中心，疫情期間並藉由線上教學指導外傭照護技巧，她的傷口才慢慢復原，醫師表示，臥床病患10個約1個發生壓瘡，嚴重可能致死，不能輕心。
11月第3周周四是全球「世界壓瘡預防日」，老婦由兒子陪同下現身高醫「向壓瘡說不」會場，分享照護心路歷程，王先生說，母親原本尚有行動力，去年臥床後出現壓瘡，起初患處發紅，後來破皮出現傷口，更惡化到像碗口一般大，深可見骨，由於壓瘡的照護一竅不通，所幸轉介高醫求治，約半年時間，患處的肉才一點一滴長回來。
高醫傷口護理師歐素妃表示，老婦因高齡肌少症，四肢衰弱而臥床，來醫院時壓瘡傷口有兩處，分別在髋骨及薦骨位置，其中薦骨的傷口達第4級，肌內已壞死腐敗出現異味及膿液，她指導外傭阿雅正確的照護技巧，阿雅每天也回傳照護的照片，雙方合力，讓老婦壓瘡傷口逐漸變小。
高醫副院長林志隆表示，據國際文獻顯示，壓瘡發生率為8.4%、盛行率為12.8%，約10名病人就有1人發生，台灣65歲以上人口近20%，政府長照2.0上路，預防老人壓瘡是重點之一。高醫在2018年成立傷口照護中心，每年服務超過千人，未來更將提供遠距服務，向「壓瘡」說不。
外科部郭耀仁教授指出，高醫傷口照護中心，致力研究糖尿病足潰瘍、壓瘡等臨床照護，壓瘡傷口的照護是一個漫長過程，對家屬在精神、經濟上都是沉重負擔，不過95%的壓瘡是可被預防的，民眾應多提升照護技能。
高醫整形外科主任黃書鴻醫師表示，壓瘡分為4級，易發生在頸部枕骨、肩胛骨、臀部薦骨及腳跟部分最容易到到的點，因此每兩小時翻身十分必要，一旦到第3、第4級，傷口可能深及骨頭及肌肉，至少需3個月以上時間復原與治療，有人花了7萬元照護，嚴重的甚至致死。
黃書鴻說，壓瘡的預經醫學實證，採取「組合式照護(Bundle care)」才能達到預防的效果。可運用敷料及植皮、皮瓣重建等手術協助傷口癒合。因此發現皮膚發紅、瘀紫時及時求助，可避免傷口持續惡化。
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